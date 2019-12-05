成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

成功大學43歲清潔工林榮富去年10月28日親吻一名女研究生胸部遭抵抗，憤把抹布塞入她口中，再掐死女生，台南地檢署從死者胸部採到口水，驗出ＤＮＡ與林相符，今年2月間依強制猥褻殺人罪嫌起訴並求處死刑，案經台南地院審理，今天下午判林無期徒刑。

南檢調查，林榮富和死者非熟識，也無深仇大恨，卻為滿足一己私慾，誘騙女生到難以求援的地方，強制猥褻後再勒斃，手段凶殘、惡性重大，落網後也對案情避重就輕，毫無悔意，建請法官量處極刑。

檢方查出，林是成大臨時清潔工，去年10月28日11時在社科院大樓南棟4樓打掃時，見女研究生獨自在研究室內有機可乘，藉故邀約女研究生到北棟2樓諮商室。

兩人進入諮商室後，林出手抓捏、親吻女生胸部，她抵抗尖叫呼救，林怕被人聽見，將放在諮商室抹布塞入女生口中，用雙手掐按她頸部10多分鐘致死，再把她推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾，並將諮商室上鎖，逃離現場。

同日晚間8時，女研究生被同學發現陳屍諮商室，警方獲報調閱監視器發現，林在案發後丟的垃圾中有死者的拖鞋，鎖定林涉案，隔天逮捕他。