陳菊「撒網式」提告 自訴謝寒冰又敗訴

總統府秘書長陳菊認為政論名嘴謝寒冰指她擔任高雄市長時處理氣爆案騙災民接受代位求償，且官邸電費每月12萬元等的說法不實在，自訴謝加重誹謗罪；謝寒冰否認犯行，認是對公共事務的合理評論，台北地院今天宣判，謝寒冰獲判無罪。可上訴。

陳菊自訴指出，謝寒冰2019年1月28日中天電視台「新聞龍捲風」政論節目中，指陳菊擔任高雄市長時期的官邸電費，2個月花納稅人的錢12萬元，之後被爆料電費就驟降為5、6萬元等，犯加重誹謗罪。

陳菊又認為，謝寒冰在同一時段的節目中還說，高雄氣爆事件的善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理來訴訟案，實則訴訟標案都公開採購，以勞務方式發包，一次性處理，謝寒冰也犯加重誹謗罪。

陳菊的委任律師游琦俊出庭時表示，陳菊不排除與謝寒冰和解，但謝寒冰否認犯罪，認為高雄市長的施政作為是可受公評事項，法官於是依法審理。

陳菊被多位名人批判後「撒網式」提告，她向台北地院自訴立委費鴻泰、藝人張琍敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰5人加重誹謗，其中，自訴費鴻泰、張琍敏案一審已敗訴，2案都上訴二審。

陳菊又認為，國民黨團召開記者會點名她在高雄市長任內的氣爆善款用途不明，再向台北地檢署控告國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜3人誹謗，3案由台北地檢署偵辦中。