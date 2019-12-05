罵「媽寶」算侮辱 卻因這層身分他確定無罪

高雄鄭姓男子去年8月玩知名手遊「創世破曉」，涉於公共對話視窗辱罵另名玩家李姓男子「看媽媽養」、「媽寶」，遭李報案提告公然侮辱，不過一審認為無法從遊戲角色，連結到真實身分，僅屬侵害虛擬人格的名譽，但此不在公然侮辱罪保障範圍，判李無罪。檢方提上訴後，高雄高分院維持無罪確定。

據了解，兩人玩此手遊多次起糾紛，去年7月鄭就告李涉恐嚇「有人知道地址的，私，5 萬，匯款都好」、「我看你到時候是坐著玩創世還是跪著玩」等，被依犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，得易科罰金定讞。

判決指出，31歲鄭姓男子去年8月以暱稱「激靈劍神」登入創世破曉時，接連在公共對話視窗怒轟另名玩家「虎弟」李姓男子，罵「講什麼？不會打字？沒讀書？聽說你沒工作看媽媽養」、「多跟媽媽要些零用錢」「媽寶，沒工作在家嘴屁？」、「打輸回去哭著喊媽媽」等語。

鄭被李提告到案後，辯稱他的語句有打上問號，並沒辱罵之意，仍遭起訴；法官審理也認為，所謂「媽寶」是指無業靠長輩扶養，明顯有貶低對方意味。

不過法官認為，存在於虛擬世界的代號或分身，縱使也有名譽評價，但只有在從實體世界的人格延伸時，才有刑法保護；此案提告的李姓男子遊戲角色暱稱「虎弟」，外人無從以此帳號得知真實身分，難認李在現實生活的名譽遭侵害，判鄭姓男子無罪。

檢方上訴指出，虛擬網路上的帳號背後都由現實世界的人進行運作、賦予意義，展現出的人格形貌，也屬存在於現實世界的同一主體所展現人格，對於名譽保護不應有所差異。

二審合議庭仍認為，「媽寶」固然有辱罵的意思，但玩家的帳號都是以暱稱、虛擬圖像來顯示，個人註冊資料則為非公開，所以欠缺其他個資或特徵輔助下，況且「虎弟」還是李姓男子朋友轉讓的帳號，光從「虎弟」根本無法連結或得知擁有者真實身分。