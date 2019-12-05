表弟指侵表嫂 法庭下跪磕頭認錯判2年刑

新北市一名男子在表哥家見到36歲表嫂獨自一人拿取物品，竟強行把人壓在地上，指侵得逞，表嫂拚命掙扎，大聲呼叫求救，家人聽聞才阻止表弟惡行。表嫂提告性侵，表弟出庭時下跪磕頭道歉，雙方仍未達成和解，士林方法院依強制性交罪，判處有期徒刑2年。

判決指出，今年3月下午5時許，有聽語障的表弟在表嫂住處1樓，看到她獨自拿冷凍櫃內物品，竟強行把人壓制在地，一手摀住嘴巴，不讓呼救，另一手脫掉內外褲，撫摸胸部及下體，再強吻並用手指性侵。

表嫂遭侮辱拚命掙扎，咬表弟嘴巴和手掌，表弟痛得鬆開手，她立刻大聲呼叫求救，尖叫聲驚動住處裡其他家人，表弟的父母等人聽聞後，衝到1樓驚覺兒子惡行，立刻阻止其行為。表嫂不堪受辱，且在掙扎過程中臉部抓傷，左手瘀青嘴唇擦傷，隨即至醫院驗傷並報案提告。

表弟由法扶律師陪同下出庭，他供稱，「6、7歲時因生病發燒，之後就聽不到了」。表弟從小就有聽語障，無法開口道歉，為了表示悔意，在法庭上當庭下跪，還向表嫂磕頭道歉，但表嫂無意願和解，希望法院依法判刑。