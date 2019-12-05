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女兒被殺死阿嬤傷心過度死 中風父求償判賠338萬

2019-12-05 13:46聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民莊男去年與同居的李姓女友發生爭吵，在摩鐵勒斃李女，一、二審依殺人罪將莊男判刑10年2月，案發後死者的父親中風， 阿嬤傷心過度過世，李父請求損害賠償，台中地院判決莊男應賠償李父338萬，因李父申請領取犯罪被害補償金，已領取145萬元，因此莊男尚須賠李父193萬。而李父所領取的犯罪被害補償金145萬，由中檢向莊男求償。可上訴二審。

李父表示，女兒與莊為同居男女朋友，李因罹思覺失調症，情緒不穩定，又因經常與網友外出及花費過鉅等因素，與莊經常發生爭執。去年7月18日莊駕車搭載女兒入住中市春天汽車旅館，翌日上午，女兒與莊發生口角爭執，致使莊情緒失控，掐死女兒。

李父是死者的父親，晚年因莊男的殺人行為，驟失親人，事故發生後身心日夜煎熬，更因此中風 ，只能打零工維生，加上中風後行走不便，更難謀生。此外，李父的母親得知孫女死亡後，傷心過度，亦因此過世，李父除承受喪女之痛，又必須面對喪母之痛，精神上所受痛苦筆墨難以形容，因此請求損害賠償。

法官查出，莊男殺害李女，侵害被害人的生命權，莊應就李女的死亡負侵權損害賠償責任，判決莊賠償喪葬費用16萬、扶養費122萬、精神慰撫金200萬，共計338萬餘元，扣除李父已領取犯罪被害補償金145萬，莊尚須賠李父193萬餘元。

莊男與同居李姓女友發生爭吵，在摩鐵勒斃李女，一、二審被依殺人罪將莊判刑10年2月...
莊男與同居李姓女友發生爭吵，在摩鐵勒斃李女，一、二審被依殺人罪將莊判刑10年2月，案發後死者的父親中風， 阿嬤傷心過度過世，李父請求損害賠償，台中地院判決莊男應賠償李父338萬。圖／本報資料照
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