女騎士未禮讓右方汽車先行被撞受傷 肇事駕駛無罪

基隆市張姓女子開車沿百福社區百五街行駛，林女騎機車沿福三街行駛，兩車在路口發生車禍，林女人車倒地受傷，檢方依過失傷害罪嫌起訴張女。基隆地方法院認為張女已減速通過路口，並因無法預期林女搶先通過，難以閃避撞擊，判張女無罪。全案可上訴。

檢察官起訴指出，張女去年11月13日清晨6點35分，駕車行經百五街、福三街無號誌交岔路口時，並無不能注意情形，竟疏於注意車前狀況，貿然通過路口。同時間林女騎機車通過路口，也疏於注意左方車應讓右方車先行規定，導致機車右後方排氣管擦撞張車右前方保險桿。

車禍發生後，林女騎車失控衝撞路邊騎樓鐵門，人車倒地，林女臉部有4公分撕裂傷、右手部挫傷、右手第5指近位指節關節骨折脫臼、左腰部及左髖部挫傷、外傷性缺牙等傷害，檢方起訴張女涉犯過失傷害罪。

張女辯稱，因一路有減速標誌，行經車禍路口前車速不快。看到林女機車突然出現，她有踩煞車，但林女「還是要穿過去」，保險桿才會碰撞機車排氣管。就雙方相對位置推算，她的反應時間僅0.34秒反應不及，且不能因林女誤判她會停車，就認定她有過失。

法官觀看附近路口監視器錄影畫面，張女駕車通過事故路口前，車尾煞車燈即呈亮起狀態，3秒後開到岔路口黃格網狀線前，林女騎機車快速穿越張女車輛前方，兩車擦撞，張女車身微微震動即完全靜止。

法官指出，因為行車影像並非正常速度的原始檔案留存，無法從影像觀察案發時雙方車速，僅能確認張女時速遠低於林女車速。林女在警詢與檢方偵訊時說，當時張女車速非常緩慢，認為是要停車讓她通過，所以繼續往前行駛，足見張女已減速，難認有疏未減速過失。