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蠻女砍同居人數十刀 還寫信要老翁買胸罩二審改判5年半

2019-12-05 11:14聯合報 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

傅姓女子長年吸食毒品、強力膠，她去年1月呈現「安非他命中毒狀態」產生幻覺，拿菜刀砍殺相差26歲的李姓同居人數十刀，李想求援，傅女卻拿刀擋在門口，讓李無從報警。5個小時後傅女離去，李才得空撥119求救。一審依殺人未遂罪判傅女6年10月徒刑，她上訴，稱自己「沒有百分之百也有百分之20」受精神病影響，高等法院今改判5年6月徒刑，仍可上訴。

69歲的李姓老翁原和43歲的傅姓女子住在台北市文山區，去年1月7日傅女在吸食完安非他命後出現幻覺，怨懟李曾報警趕她出門、沒給生活費，先是拿茶壺砸他，再到廚房拿菜刀砍他。李頭部、頸部和背部有多處刀傷，血流不止。

台北地院一審囑託台北市立聯合醫院松德院區做精神鑑定，醫院認為傅女雖有思覺失調症病史，但她從1991年至2016年間主要前科都是吸毒，精神、行為異狀，應先考慮診是「安非他命中毒狀態」與「安非他命精神病」，而非思覺失調症；婦女案發次日接受警詢時，應答未顯示明顯乖離，犯行時應是處於「安非他命中毒狀態」，而非罹患「安非他命精神病」。北院認為傅女精神障礙、心智缺陷是「自行招致」，無從依刑法第19條規定減刑。

一審依殺人未遂罪判刑6年10月；案件上訴，高院開庭時，傅女曾表示印象中是砍李5、6下，但她不知道砍哪裡，「只記得砍完後有念『地藏王菩薩』」。她說，自己應該自首，但卻是跑去關門，一邊走還一邊跳舞，懊悔用這麼恐怖的手段砍同居人，也後悔「沒吃藥」，且自稱「沒有百分之百也有百分之廿的精神病」，訴苦家人長期忽略她的感受，沒有人管制她，對於犯行感到抱歉，希望合議庭從輕量刑。

69歲的李姓老翁先前開庭表示，接回來的斷指功能無法恢復，頭頂的傷勢至今仍凹凸不平，傅女「惡有惡報」，讓國法來制裁是應該的。傅女在押期間還寫信來說「沒胸罩、沒衛生棉」，希望他能購買。李翁上市場採購，無奈地說「小錢就算了」。

傅女持刀砍殺同居老翁二審判5年6月徒刑。本報資料照片
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中毒老翁殺人

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