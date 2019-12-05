假藉職務之便洩漏個資 台南警和解後處10月獲緩刑

台南市警局廖姓員警1年多前，因友人請託及自身擔任大樓管理委員會主委，因應聘管理員需求，涉嫌利用公務電腦，查詢員工及應徵者素行，且以Line回傳訊息給友人，當事人發現後提告，一審判廖應執行10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付10萬元，檢方不服上訴，二審認廖一時失慮而觸法，並與當事人和解，維持原刑期，可上訴。

台南高分院合議庭認廖公務員洩漏國防以外應秘密之消息，應執行10月徒刑，可易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。合議庭指出，廖因一時短於思慮而觸法，經偵審程序及科刑教訓後，當知警惕，且他犯後坦承犯行，並已與告訴人達成和解，賠償其損害，相信無再犯之虞，緩刑3 年，以啟自新。

合議庭指出，曾與告訴人在審理期間已成立民事和解，告訴人並具狀表示願意原諒被告，不再追究廖告刑事責任，並有陳述意見狀及和解筆錄，原審據以論罪科刑部分並無不合。檢察官上訴指摘原判決不當，並無理由，應予駁回。

判決指出，廖的友人是工廠老板，對其員工背景有疑慮，拜託廖查詢員工素行，未料，他2017年5月間利用警局配發個人使用的公務電腦設備，登入警政署刑案資訊系統查詢後，回傳「這個大壞蛋」、「前科累累」等訊息給友人。之後，友人又傳送另名員工身分證照片給他，廖查詢後又回傳「他還好ㄟ」、「只是愛喝酒被抓而已」訊息。