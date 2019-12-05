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不用配放射師？他指使X光車運將幫篩檢 還扯人力不足

2019-12-05 10:38聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市1家醫事放射所得標花蓮縣政府105年度「結核病胸部X光篩檢」案，深入花蓮吉安、瑞穗、玉里等地衛生所、活動中心、甚至老人會館等57處工作站執行X光巡檢。放射所盧姓負責人卻因放射師人力不足、業務量不堪負荷，竟指示放射所聘來的畢姓X光車司機幫忙操作儀器，替民眾照X光篩檢。橋頭地院依共犯非法醫事放射師法，判盧應執行有期徒刑5月，併科罰6萬元確定。

判決指出，放射所盧姓負責人明知畢姓X光車司機沒有放射師、放射士執照，照理不得執行放射業務，卻只因所內放射師人員不足，就指示畢在多處工作站操作X光放射設備，替受檢民眾進行X光篩檢；違法醫事行為從2016年2月開始，持續長達8個月，直到有民眾向花蓮縣衛生局檢舉，相關單位介入了解後，才由高雄市政府衛生局將全案函送橋頭地檢署偵辦。

盧警詢、偵訊時均坦承知道畢姓X光車司機不具放射師、士資格，也不否認畢有在不等時間點，獨自駕駛電光車、操作X光放射設備；但他堅決否認指示畢操作X光機器，自稱一再提醒，若有缺放射師，就要找其他放射師支援，未曾說過畢可以自行操作，還說自己是接獲衛生局通知，才知道畢自行操作X光機。

然而，畢姓司機證述直接打臉盧。畢表示，盧曾說業務量很大，要跑很多線，「這一線不用配放射師」，自己受盧指使才會獨自操作X光放射設備。檢方從相關供述認定盧事前早知情，且畢是受盧指示才會犯案。

橋頭地院審理期間，盧認罪，檢察官聲請協商啇判決。橋頭地院依非法執行醫事放射業物罪共2罪，判盧應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金6萬元，得易服勞役60日，全案確定。至於受指使、違法操作X光機器替民眾篩檢的畢姓司機，遭橋頭地檢署處分緩起訴。

高雄市1家醫事放射所因人力不堪負荷業務量，負責人竟指示司機無照替民眾照X光篩檢，...
高雄市1家醫事放射所因人力不堪負荷業務量，負責人竟指示司機無照替民眾照X光篩檢，犯非法醫事放射師法，遭橋頭地院判盧應執行有期徒刑5月，併科罰6萬元確定。示意圖，非當事照／報系資料照片
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衛生局高雄市

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