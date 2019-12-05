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半夜男扮女裝性侵婦人 犯後丟下30元辯性交易

2019-12-05 08:12聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民鍾姓男子去年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人搭訕遭拒後性侵得逞，被害婦人說「我怕他殺我」所以不敢反抗，也曾對鍾說「我不是流鶯、我有愛滋病、我已經停經了」仍遭毒手。台中高分院依強制性交罪判鍾有期徒刑4年，仍可上訴。

合議庭審酌，鍾男案發時深夜男扮女裝外出時見身材瘦小的婦人，獨自步行於街道，認有機可趁，向上搭訕表明欲與她發生性行為， 經被害人拒絕仍不停止，再三糾纏，並性侵得逞，犯罪後否認犯行，且未賠償被害人損失。

判決指出，52歲鍾男為釋放壓力喬裝為女子後，去年8月8日凌晨騎腳踏車外出，在市區一間超商外發現被害人，鍾男以性交易為由搭訕遭拒後，仍持續糾纏，被害人以「我不是流鶯，沒有在賣！你有30萬元嗎？我有愛滋病，不要碰我！我已經停經了！」等語拒絕。

但鍾男仍趁四下無人之際性侵得逞，完事後丟30元在地上給被害人，逃逸無蹤。經被害人報警，員警至鍾男住處搜索，扣得金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、女用紫色長袖外衣、黑色胸罩、女用涼鞋及假陽具。

鍾男否認犯案，辯稱是性交易。鍾的律師辯護稱，因鍾長期失眠，為紓解壓力，因而穿著女性服裝，與被害人是性交易。但被害人稱，「我怕他殺我，怕他包包裡面有帶工具，把我殺死怎麼辦」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」、「我怎麼跑？我推他有用嗎？我推不贏他」。

鍾男深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人小月（化名），以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵...
鍾男深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人小月（化名），以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵得逞，台中高分院依強制性交罪將他判刑4年。圖／本報資料照
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性侵

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