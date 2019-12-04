疑非法吸金逾億負責人失蹤 校長獅友200多人受害

國內再傳疑似非法吸金案；一家原登記在高雄某投資顧問公司，對外聲稱投資外匯，每月可獲紅利3%至8%，結果業者去年聲稱正在「洗盤」中斷分紅，公司悄悄解散，負責人失蹤，包括校長﹑獅子會等200多名受害人恐血本無歸，損失上億元。

台南新營蔡姓男子向本報投訴稱，該家投資顧問公司從事外匯投資，向投資人聲稱獲利穩定，每月可分紅3%至8%，106年12月他以自己、妻子、兒子名義，共計投資5萬元美金，前半年分紅正常，約計領回近1萬5千美金。

結果，去年5月張姓負責人向外稱公司正在「洗盤」，得暫停分紅一年。然迄今無下文且張某不知去向，投資人相互聯絡驚覺疑遭詐騙。

經與該公司幹部聯絡，亦未有具體承諾，後來才發現該公司竟已去年10月悄悄解散，張某已捲款潛逃，行蹤不明，投資人氣憤之際，今年4月委請律師向高雄地檢控告張某違反銀行法、詐欺等罪嫌，張均未出庭。

「籲請檢方協助，還投資人公道。」蔡表示，初步調查，約有200多名受害者，不乏校長或獅子會成員，散居在全台各地，估計吸金金額達上億元以上。而檢視張某行徑，無疑是策劃多時詐騙行為。

蔡感慨說，國內當前詐騙案件不歇，但法律最後往往流於輕判，偵辦進度常曠日廢時，籲請檢方能加速偵辦進度。