連千毅抗告速遭駁回 律師開轟逼兩法院澄清

遭控犯組織、槍砲等罪的直播主連千毅今年9月收押，高雄地院上月裁定延押，不過連委任律師葉銘進提抗告後，還未收到裁定書，就有媒體報導高雄高分院裁定駁回，讓葉銘進相當不滿指高分院違反法官倫理、裁定異常迅速，另也批評當時檢方尚未聲請，雄院就通知開延押庭，根本「未審先判」，對此兩個法院皆澄清是誤會。

葉銘進說，上月11日此案開偵查庭前，就接獲雄院書記官通知14日要開延押，連檢察官都說尚未製作延押聲請書，令葉質疑「是否早決定要押？那根本不用開庭」而高雄高分院更是29日接獲抗告，12月2日就有媒體報導駁回，但其中有兩天是假日，異常地迅速裁定駁回，有無未審先判？且他至今天都未接獲裁定，法院先走漏消息也違反法官倫理。

雄院今天下午聲明指出，連千毅羈押日期至上月22日屆滿，依規定延押必須在到期的5天前聲請，由於此為矚目案件須召開合議庭，審判長剛好在上月15日、20日至22日請公假，18日及19日有預訂庭期，也因應檢方可能聲押，便於11日先通知檢方承辦書記官，如有聲請需求要於13日前提出聲請狀，並致電請葉律師「預留時間」，並非正式通知開庭。

雄高分院晚間也發聲明，因此件抗告人在羈押中，攸關人身自由保障，就應妥適迅速審理，所以合議庭在收案第4日作出裁定，沒未審先判，「不能將妥速審判，任意指為輕率裁判」至於記者如何得知裁定結果，正著手調查中。

葉銘進針對雄院的澄清，上月11日下午5點接到雄院書記官電話，僅說14日上午要開延押庭、請把上午的時間空下來，沒提具體的開庭時間，也未提「避免聲請延長羈押時，律師衝庭」等語，或許漏說了或他沒聽到，既然院方表示是誤會他能接受；但葉強調「如果因矚目案件法院就通知檢察官是否要延長羈押，而非受矚目就不用通知檢方，是否突顯出這兩類案件的被告沒有受到平等一致的偵查及審理，這點應值得探究是否妥當！」