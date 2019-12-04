媽在3子女面前遭惡鄰猥褻 小孩作證他被判刑及賠償

吳男兩年前在街上遇到婦人小香，邀她及她的3子女到他的住處，吳趁小香與友人講手機時，將手伸她衣袖下擺，揉捏她的胸部及乳頭，吳否認猥褻，但小香的3名子女作證，台中地院依強制猥褻罪將吳男判刑10月。被害人請求損害賠償，法官判吳給付12萬元精神慰撫金。可上訴二審。

法官審酌，吳男為求滿足自身性慾，不知尊重他人性自主權，竟趁小香通話時，對她猥褻，致被害人身心受創，小香請求給付精神慰撫金，自屬有據，考量被害人所受的傷害程度，認以12萬元為適當，吳男對此無意見，但目前無能力賠償，由中檢犯罪被害人補償審議委員會給付被害人10萬元，小香得請求吳男給付2萬元。

吳男坦承與小香為朋友關係，案發當日他邀她及子女去他的，但否認強制猥褻犯行，辯稱「我沒有趁她講電話的時候，去摸她胸部及乳頭，我只有推她的的肩頭，要她不要再講電話」。

被害人小香證稱「當天我遇到吳，當時我帶著2個女兒，吳說帶我去看他租的房子，我騎車，他開車，我跟著他的車，順便去接子放學，到他的租屋處」。 小香又說「我開始要講電話，他趁我講電話的時候，用他的右手從我的衣服下擺身進來身進內衣裡面摸我的胸部，我一直抵抗，掛電話後我用力推他，對他說：你怎麼可以這樣摸我，我不是妓女，我就帶著小孩去警察局告他」。

被害人的兒子證稱「我在吳的家中看到吳一直摸媽媽的胸部，當時媽是在講電話等語」；被害人大女兒 、小女兒證稱「吳摸媽媽的身體，媽媽有閃避、想要推開」。