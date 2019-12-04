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高雄「高盛國際」虧慘竟印股票 狠詐8千萬被搜索

2019-12-04 17:55聯合報 記者林伯驊／即時報導

號稱年營收曾達2.1億的高雄「高盛國際工程公司」遭查出近6年的淨利根本都是負數，卻涉造假財報，吹噓公司前景極佳，去年印製每股面額10元的股票1萬2500張，還以每股96到125元不等的高價售出詐得8000多萬元。高雄檢調昨執行搜索，並訊問認定鄭姓男子等3人違反公司法、證券交易法、商會法等涉嫌重大，聲押禁見獲准。

記者今天撥打高盛國際工程公司在官網所留的電話、投資人專線，都無人接聽，無法得知回應。

檢調發現，鄭姓男子為「鑫達鋼鐵工程公司」實際負責人、吳姓男子登記掛名董事長，2016年7月間便造假存摺的存款、增資證明文件等，將資本額從1000萬元虛偽增至1億1000萬元。去年6月間，鄭、吳再找地下盤商潘姓男子一起辦理鑫達與高盛公司合併增資，使高盛資本額飆高至1億2500萬元。

但檢調追查，近6年的營業淨利卻都是負數，財務標準與股票申請上櫃的差距極大、未具流通價值，去年6、7月間，高盛仍以每股面額10元、每張千股印製實體股票1萬2500張並經簽證完成。

檢調指出，高盛將股票提供給地下盤商，更不斷對外宣傳高盛已進軍塗層市場、投入重大公共工程，獲利良好且前景極佳，即將上市上櫃，投資未上市股票可獲暴利，果然原本發行面額每張1萬元的股票，以每張9萬6000元至12萬5000元不等（即每股96元至125元）售出，從去年7月至今年1月就靠賣股票詐得8000多萬元。

檢調接獲投資人檢舉後，雄檢昨天指揮彰化、北市及高雄調查處執行搜索高盛公司等2處，扣得175張股票，並傳喚10人到案，認定鄭、吳及潘姓男子犯詐欺買賣有價證券罪、非證券商不得經營證券業務罪、偽造私文書罪等，且有逃亡、串滅證之虞，聲請羈押禁見，法院今上午開庭裁准。另公司會計林姓女子疑涉協助隱匿犯罪所得，檢方命令5萬元交保。

高雄檢調查出高盛國際工程公司，虧損卻印製1萬2500張股票，透過地下盤商吸引投資...
高雄檢調查出高盛國際工程公司，虧損卻印製1萬2500張股票，透過地下盤商吸引投資人購買，詐得8000多萬元。圖／翻攝高盛國際工程公司官網
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