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少女被摸下體還被散布不雅照 火爆媽腳踹少年獲緩刑

2019-12-04 15:55聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

黃姓女子不滿林姓少年對她女兒有不當行為，去年用手掌摑少年右臉頰、腳踢少年的腹部，經被害人提起告訴，一審依傷害罪將黃判處拘役30日，得易科罰金，黃不服提起上訴，黃指稱少年對她女兒撫摸下體及胸部，還散布女兒的不雅照片，憤而動手，二審認黃犯後有悔意，宣告緩刑2年，並接受2場法治教育。而行為不當的林姓少年，由少年法庭審理中。

二審合議庭審酌，27歲的黃女因女兒遭林姓少年撫摸下體及胸部，且散布不雅照片，一時氣憤犯案，犯後坦承犯行，而黃女在便當店上班，單親家庭，認她犯後當知所警惕，而無再犯之虞，遂宣告緩刑2年，以勵自新，並為避免再犯罪，罰她上法治教育課程，培養正確法治觀念。

判決書指出，27歲的黃姓女子不滿林姓少年（13歲）對她的女兒有不當行為，去年5月11日下午，在台中市沙鹿區某中前，徒手掌摑少年右臉頰，並以腳踹少年腹部，致使少年受有右臉及腹部挫傷的傷害，經少年的家人提起告訴，一審依傷害罪將黃女判處拘役30日，得易科罰金。

黃女不服一審判決，提起上訴，強調「當初是因為林姓少年對我女兒撫摸下體及胸部，還有散布我女兒的照片，我因一時氣憤才動手，請從輕量刑，並給予緩刑」，二審認她有悔意，給予緩刑2年，以啟自新。

黃女不滿林姓少年撫摸她女兒的下體，還散布不雅照，用手掌摑少年右臉頰、腳踢少年的腹...
黃女不滿林姓少年撫摸她女兒的下體，還散布不雅照，用手掌摑少年右臉頰、腳踢少年的腹部，一審依傷害罪將黃判處拘役30日，得易科罰金，黃不服提起上訴，二審認黃犯後有悔意，宣告緩刑2年，並接受2場法治教育。圖／本報資料照
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傷害罪

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