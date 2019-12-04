少女被摸下體還被散布不雅照 火爆媽腳踹少年獲緩刑

黃姓女子不滿林姓少年對她女兒有不當行為，去年用手掌摑少年右臉頰、腳踢少年的腹部，經被害人提起告訴，一審依傷害罪將黃判處拘役30日，得易科罰金，黃不服提起上訴，黃指稱少年對她女兒撫摸下體及胸部，還散布女兒的不雅照片，憤而動手，二審認黃犯後有悔意，宣告緩刑2年，並接受2場法治教育。而行為不當的林姓少年，由少年法庭審理中。

二審合議庭審酌，27歲的黃女因女兒遭林姓少年撫摸下體及胸部，且散布不雅照片，一時氣憤犯案，犯後坦承犯行，而黃女在便當店上班，單親家庭，認她犯後當知所警惕，而無再犯之虞，遂宣告緩刑2年，以勵自新，並為避免再犯罪，罰她上法治教育課程，培養正確法治觀念。

判決書指出，27歲的黃姓女子不滿林姓少年（13歲）對她的女兒有不當行為，去年5月11日下午，在台中市沙鹿區某中前，徒手掌摑少年右臉頰，並以腳踹少年腹部，致使少年受有右臉及腹部挫傷的傷害，經少年的家人提起告訴，一審依傷害罪將黃女判處拘役30日，得易科罰金。