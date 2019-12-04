欄杆鏽蝕害命國賠2618萬 基市府：非市府設置擬上訴

針對陳姓工程師在基隆市和豐橋，倚靠路旁倒U型鐵欄杆探勘水文時，鐵欄杆斷裂造成陳墜橋死亡，基隆地院審結，認為欄杆設在市府管理的道路，市府負有管理維護責任，判賠陳家5人共2618萬多元。對於基隆地院的判決結果，市府表示尊重，因目前市府尚未收到判決書，對於內容尚無法表示意見，將於收到後與本府法制單位及律師討論是否提出上訴。

基隆市政府工務局養護工程科長簡翊哲說，判賠的金額和當初的想法相差相當大，判決的理由和市府的想法是不一樣的，目前還沒有收到判決書，會在收到判決書後，和律師研究後續是否上訴事宜。他表示，案發地點設置的倒U型欄杆非市府設置，非屬公有公共設施，市府認為並無維養責任。

陳姓工程師在基隆市和豐橋，倚靠路旁倒U型鐵欄杆探勘水文時，鐵欄杆斷裂造成陳墜橋死亡。陳妻、2名女兒和父母訴請國家賠償，基市府辯稱，倒U型欄杆非市府設置，非屬公有公共設施。基隆地院審結，認為欄杆設在市府管理的道路，市府負有管理維護責任，判賠陳家5人共2618萬多元。

市府主張，倒U型欄杆所有權人為當地社區建商，非市府，建商並無移交市府管理維護，市府也未徵收或附合取得，非屬公有公共設施。市府設置路側護欄高度至少100公分，倒U型欄杆應是供建商行銷，放置廣告旗幟之用。

但法官認為，欄杆設置處不僅為市府管理之土地，亦係被告負責管理維護之供公眾使用之道路，市府本應注意系爭土地及道路一切危及使用人安全之情形，而有主動避免土地上設施未維修成為危險源，而有採取拆除或於危險源處直接設置警示標語，防免用路人受損害之責。