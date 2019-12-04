謝亞軒飆車撞死3人 母親帶200萬支票盼和解二度被拒絕

男子謝亞軒去年在下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分別駕駛2輛車競速，謝開車衝進騎樓撞死黃姓資源回收夫婦、謝姓大樓保全等3人，被羈押迄今。刑事部分，二審判謝12年徒刑，案件上訴中；民事部分，謝亞軒日前已和保全家屬和解，謝母也當庭支付100萬元現金；黃姓夫婦家屬求償3035萬元，台北地方法院今天再度開庭，謝母帶著支票希望對方能接受，但死者家屬委任律師再度拒收，表示家屬希望等判決結果。

死者黃姓夫婦育有3名子女，案發後向謝亞軒、黃佑呈求償35萬元喪葬費用和各1000萬元精神慰撫金，共計3035萬元。法院上月首度開庭，謝亞軒願意賠償黃姓夫婦的3名子女共1000萬元，其中包含犯罪被害補償金、強制責任險理賠金，謝母也帶200萬元現金到庭，想要當場支付給對方，表示剩餘800萬元扣除犯罪被害補償金、保險理賠金後，其餘款項待謝亞軒出獄找工後會繼續償還；但死者家屬委任律師當場拒絕，法官也要求謝母不要再帶鉅額現鈔來法院。

台北地方法院今天開庭，謝亞軒、黃佑呈被借提到庭，謝母也現身法庭，謝母帶著用紅包袋裝的「台支」到庭，希望對方律師能收下；死者家屬委任律師則指出，經過和家屬溝通，家屬仍希望待法院判決結果出爐再說，因此再度拒絕謝母帶來的支票。法官庭末諭知12月11日宣判。

謝母庭後指出，她能賠償給對方共1000萬元，但對方3名子女堅持3000萬，因此今天沒能和解，法官也安慰她靜待判決結果。