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高捷有「狼」出沒！他伸鹹豬手襲臀高中制服妹

2019-12-04 14:36聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市林姓男子今年2月26日晚間出沒高雄捷運左營站出入口，看上穿高中制服的未成年女學生，竟一路尾隨她搭手扶梯下樓，趁女高中生無防備之時，從後方伸手襲臀得逞。橋頭地院認定林男故意對未成年人性騷擾，依性騷擾防治法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，林男在捷運出入口盯上身穿制服的女高中生，見獵心喜竟萌生性騷擾歹念，一路尾隨她搭手扶梯至地下1樓，趁她毫無防備時，伸出鹹豬手襲臀，嚇得女高中生花容失色，無助請求捷運站保全人員幫忙報警。

林男到案坦承犯行，與女高中生描述情節相符，又有現場監視器錄影翻攝畫面佐證，檢、審認定林男性騷擾罪證明確。

橋頭地院審理認為，林男為逞一己私慾，絲毫不顧兩性應有的尊重，趁女高中生來不及抗拒時，伸手觸摸她臀部，顯然欠缺尊重他人身體自主權及心理感受；簡易庭法官再指，被害女高中生明顯未成年，突然被性騷擾，可能影響她日後人格發展身心健全，甚至價值觀都可能產生重大負面影響，林男狼行所造成的傷害匪淺。

然而，橋頭地院簡易庭考量，林男犯後始終坦承犯行，全案依違反性騷擾防治法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

高雄市林姓男子對未成年女高中生伸鹹豬手襲臀，遭橋頭地院依違反性騷擾防治法，判處拘...
高雄市林姓男子對未成年女高中生伸鹹豬手襲臀，遭橋頭地院依違反性騷擾防治法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。示意圖／ingimage
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性騷擾捷運制服

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