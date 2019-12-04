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里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議員曾玟學指出，苗栗縣頭份市田寮里長今年2月因妨害投票正確未遂罪，苗栗地院判處有期徒刑4月可易科罰金，緩刑3年，並向公庫支付6萬元，褫奪公權3年。但竟超過9個月卻沒有解除職務。頭份市公所指出，沒有收到法院判決書，經民眾提醒，去電法院後，法院才趕緊寄出判決書，已在12月2日將田寮里長解職。苗栗地院坦承，書記官疏漏，已將判決書依規定寄給頭份市公所、苗栗縣選委會與苗栗縣政府。

曾玟學說，他與田寮里長沒有過節，之前跑行程也會遇到，也會勘過很多次。但是這件事情實在「太扯了」。曾玟學說，去年羅正田里長的堂兄、堂嫂為意圖使其當選，遷入頭份戶籍，這在今年2月已被法院判妨害投票罪，理應在判決出來時，就應該解除職位，並擇期重新選舉。

曾玟學詢問後縣府選委會、市公所，都說「沒有收到法院判決」，這個判決一般人都可以在司法院網站中查到，公部門竟說不知道？里長就在位子上繼續當，他要求頭份市公所應立刻予以解職。

頭份市公所民政課指出，經民眾反應此問題，向苗栗地院確認後，請法院趕緊寄出判決書正本，市公所已在12月2日將羅里長解職，法院今年2月判決確定，市公所也依法追討里長一個月4萬5千元的事務費用。

苗栗地院指出，根據規定，選舉訴訟案件，除要將判決書寄給當事人外，也要寄給所屬機關，以里長此案來說，判決書同時也要寄給市公所、縣選委會與苗栗縣政府，書記官坦承有漏失，法院已在11月25日將判決書寄出。

苗栗縣選舉委員會指出，選委會將於收到縣府公文後，依法在3個月內辦理補選。

苗栗縣議員曾玟學指出，苗栗縣頭份市田寮里長今年2月因妨害投票正確未遂罪，苗栗地院...
苗栗縣議員曾玟學指出，苗栗縣頭份市田寮里長今年2月因妨害投票正確未遂罪，苗栗地院判處褫奪公權3年，但竟超過9個月卻沒有解除職務。圖／翻攝苗栗縣議員曾玟學粉絲團
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苗栗縣選委會曾玟學

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