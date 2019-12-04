士檢潑酸案恐怖情人 騷擾惡行約半年還恐嚇公布裸照

士林地檢署外今年9月驚傳潑酸案，教唆潑酸的主嫌陳韋傑依殺人未遂罪嫌羈押中，陳今天因半年前涉嫌恐嚇前女友，公布裸照案出庭，他否認犯罪，還要求法官把兩案併案審理。

起訴指出，26歲陳韋傑和23歲蔡姓女子是前男女朋友，陳曾經跟蔡女說有她的裸照，並把裸照鎖在櫃子內，因不願分手，在今年3月13日用line傳訊息給蔡女恐嚇。

陳男傳訊息給被害人，「你知道我很狂、跟我逞口舌沒好處」，「我能做什麼你自己知道、連你現在上班都會」、「你也沒臉去工作、要不要我現在做回來櫃子解鎖」、「會讓你掃地，無顏面對任何人」。

蔡女看到訊息後心生畏懼，因此提告報警。陳經檢警訊問後，坦承有傳訊息，但主要是因王男要脅自己傳訊息。王則否認脅迫陳傳訊息。

今年9月12，蔡女在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後在士東路遭張男潑酸，警方迅速逮獲潑酸張男和接應的李男，並查出涉嫌教唆的主嫌陳韋傑，陳因有逃亡之虞遭羈押獲准。

檢警調查，從事代駕的陳不滿分手，找來前保全公司同事張家豪，以50萬代價，要張男對蔡女潑酸出氣，並提供硫酸和外送員衣服供掩護，張再找來李育龍接應逃逸，允諾事成後給李10萬元酬勞。

陳嫌今天在法庭上辯稱，在看守所內有寫書信，因寄不出去無法委任律師，希望潑酸殺人未遂案可以和先前的家暴案併案處理。陳還稱，今年4月多王男曾到南港找麻煩，希望傳他作證，證明確實有找麻煩這件事。