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涉吸金20億 鼎晟不動產負責人聲押禁見

2019-12-04 13:24聯合報 記者賴佩璇／即時報導

鼎晟不動產開發公司被檢舉利用近年房市低迷，打著「保證回租、代客轉售」口號，誤導民眾出資購買不動產、停車位，7年吸金20億元；台北地檢署昨指揮調查局搜索鼎晟公司等6處所，約談負責人張皓翔、妻舅李祐鑫及業務員共13人到案，依違反銀行法移送北檢偵訊，檢方訊後向法院聲請羈押禁見張皓翔。

鼎晟不動產否認惡意吸金，表示本案至今未有任何被害人，公司亦不涉及損害任何一方之權益，公司所給予之利息明顯非「顯不相當之報酬」，甚至低於一般金融租賃公司，有完整抵押擔保品，願全力配合相關單位調查。

據了解，鼎晟不動產從2012年起登記經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，號稱可代客物色大台北地區都更地、整併地等不動產物件投資，不少投資人花錢買地、買車位後，最後連產權都沒拿到。

檢調發現，張皓翔、李祐鑫從2012年迄今，招攬民眾投資雙北地區多處不動產或社區停車位，喊出保證月領年息百分之五到六，且投資滿6個月即可解約。

不少投資人抱著藉本賺利的心態，將存款匯入張皓翔指定的3個帳戶，但有匯款後發現購買的土地、車位沒登記，懷疑遭詐騙而檢舉。

檢調懷疑鼎晟不動產7年內涉吸金20億元，昨天搜索查扣投資報表、買賣契約等證物，除清查有多少人受害，也已凍結相關帳戶。

吸金詐騙都更

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涉吸金20億 鼎晟不動產被搜索

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