改標籤賣黑心五穀雜糧給量販店 業者重判6年

台中市政豐農產公司老闆廖英舒夫婦，為減少產品逾期、或品質不良、遭退貨，從2008年至2016年底，製作以出貨日起1年後為有效期限的不實商品標記標籤，販賣黑心五穀雜糧給大潤發、愛買量販店、全聯等，共出貨587公噸，金額為5819萬，台中地院依詐欺等罪將廖英舒及員工12人判處1年2月至6年不等徒刑；並追繳未扣案的犯罪所得5749萬元。得上訴二審。

廖英舒否認詐欺等犯行，辯稱他是自主管理設定有效期限，雜糧類本無真正有效期限，且他給產品重新包裝材質可以延長保存狀態；廖的妻子陳女辯稱她雖然知情，但並未參與；員工則辯稱不知這樣會構成犯罪。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，廖英舒（50歲）是台中市西區政豐農產企業有限公司的實際負責人，該公司工廠設於中市大肚區，以五穀雜糧、農產品、南北貨買賣、零售為主要營業項目。廖英舒的妻子陳女負責政豐公司行政管理及銀行往來、帳務等業務，有時參與產品分裝。

政豐公司僱用員工數人，林女擔任會計，負責進貨、出貨、採購等；「小貞」擔任生產線主管；陳女擔任人事；洪男負責公司出貨；吳男、符男負責揀貨、搬運、鋪貨及管理倉庫；許女、王女 、陳女及張男均擔任生產部門作業員。

廖英舒明知政豐公司所進貨的五穀雜糧商品於進貨時產品上已標示保存期限，且如因包裝破損、產品逾保存期限可能因變質而有影響食用者健康之虞，不得販賣，為減少產品因逾保存期限或包裝、品質不良而無法販賣或遭退貨等所造成損失。

竟自2008年1 月1 日起至2016年11月29日止，基於販賣虛偽標記商品的犯意，由廖英舒直接或間接指示妻子及員工於出貨前，以機器打印機封口、打印或蓋用可調式日期章之方式，製作以出貨日起1年後為有效期限不實商品標記標籤，再打印或黏貼於分裝後各該包裝袋上。

致廠商大潤發公司、愛買量販店、全聯實業股份有限公司，誤認商品標籤上所標示日期確為該產品實際有效期限。至2016年11月29日，警持搜索票至政豐公司的工廠執行搜索而查獲。

合議庭審酌，廖英舒為政豐公司負責人，所販售產品均為供一 般社會大眾日常食用，出貨下游廠商亦銷售通路眾多，卻僅為減少退貨、過期等產品耗損，即於未能確認實際產品品質情形下，一律以登載不實有效日期方式詐騙下游廠商，使廠商及消費者無法確認所購買產品品質，進而導致消費市場混亂，對食品安全無從信賴，所生危害實難謂輕。