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兒童節打4歲子致橫紋肌溶解症不治 父母管教不當判刑

2019-12-04 13:19聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄洪姓男子及妻子劉女認為4歲的小兒子不乖常說謊，涉多次拿藤條毆打教訓，去年兒童節當天，劉女因他將食物含口中不吞嚥，氣得又猛打雙腿等四肢，沒想到造成男童橫紋肌溶解症，隔兩天呼吸異常送醫不治。高雄地院認定管教過當，依犯傷害致死罪判劉女4年2月徒刑，另依傷害罪判洪4月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，洪姓男子為製造業，劉女在診所擔任護理師，兩人婚後育有2子，大兒子已就讀小學，不過案發後已辦離婚；由於洪工作時間長，婚姻期間兩個孩子幾乎都由劉女照料，也使她出現焦慮、恐慌症狀，5年前開始至身心科就診。

去年3月30日，洪姓男子認為小兒子說謊，數度警告都不聽，便拿藤條毆打他臀部、大腿，僅隔幾天4月4日晚間，劉女發現兒子把食物含在口中，不願吞嚥，勸誡卻又不聽，以藤條持續毆打他腿部，過程中男童閃避掙扎，又被打到頭、手、四肢等部位。

不料4月6日凌晨1點50分許，男童突然呼吸出現異常，送醫時已瞳孔放大、沒有生命跡象，急救仍不治，經院方通知市府再轉報警方，洪姓夫妻應訊及審理時都承認有打孩子，但劉女辯稱，她是拿「愛的小手」打，兒子死亡應與毆打管教無關。

檢警會同法醫解剖卻發現，男童的腿部至少7處癒合中的條狀瘀傷，其他頭、軀幹及四肢也有新舊鈍傷，法醫證稱，男童傷勢最嚴重的兩腿導致橫紋肌溶解症，釋出已達致死量的肌球蛋白，造成急性腎小管壞死而致命。

合議庭認為解剖結果與雙方證詞吻合，劉女雖稱拿「愛的小手」打，不過洪姓男子有提供1支藤條扣案，比對傷勢也一致，認定男童死因為劉女短時間強力毆打，且她擔任護理師，應能預見恐致死。

劉女審理時還稱，小兒子愛說謊、吃飯將食物含嘴巴、不在床上睡覺跑去其他地方睡，已「與兒子約定好，同意若不聽話將接受處罰。」合議庭批評，此約束只是大人單方面管束，僅她情緒壓力發洩於男童，沒真正了解不乖的原因。

不過合議庭仍考量，劉女被身心科診斷出性格「急性子」、「完美性格」，壓力來源「處理家務協助先生公司」、「小兒個性愛說謊」、「兒子吵鬧壓力、困難入睡」，且也因忙碌沒按時服藥，給予減刑。

高雄洪姓男子及妻子劉女涉持藤條教訓僅4歲的兒子，去年兒童節當晚劉女因兒子不吞下食...
高雄洪姓男子及妻子劉女涉持藤條教訓僅4歲的兒子，去年兒童節當晚劉女因兒子不吞下食物，又猛打腿部，導致他橫紋肌溶解，送醫死亡。圖與本案無關。圖／本報資料照
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