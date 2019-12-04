台南傳出「變相賄選」？ 假社團假愛心高薪雇工發文宣

民進黨台南市第二選區立委參選人、也是現任立委郭國文發言人、台南市李宗翰議員今天召開記者會表示，目前選舉已有民眾反映之疑似「變相賄選」之情事，希望檢調警方能嚴格查辦，杜絕賄選歪風。

李宗翰說，目前接獲相關案件，有以「假社區組織團體」名義，以繳納少數會費或報名費，卻能享受超值餐點、住宿等方式，疑似藉此賄選。

還有「假聯盟會」型態，有常在特定候選人總部出入擔任某聯誼會的幹部，以聯誼會名義，在選前敏感時刻發給弱勢者紅包、物資。

另外，「假募工」像是競選團隊聘請不符比例人數的臨時工協助發放文宣，例如在較為偏鄉庄頭，人口數不多，卻聘請相當多的人數來發文宣，據地方幹部表示有一次請了50為臨時工，一人一晚薪資高達1000元等，不太符合宣傳之實際需求。

李宗翰說，近來是聽聞候選人地方樁腳、重要人事相當高額的工作費用請其動員拉票。這些「似是賄選情事，但又很難查獲或認定為賄選的情況」，還需要檢調單位能針對類似這些變相的賄選行為，嚴格查緝。

李宗翰強調，期待檢警單位能針對變相賄選的案件積極調查，將能遏止這些疑似賄選的情事持續，讓選舉回歸選民理性判斷候選人政見能力的競爭。盼全民一起來打擊賄選，還給大家一個乾淨的選舉環境，也不要讓台灣成為一個用錢選舉的社會。

國民黨立委參選人李武龍也表示支持郭國文立委記者會的反賄選宣言，李武龍至參選以來，一直主張打一場乾淨的選戰，並也呼籲鄉親如有發現賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假訊息、境外資金非法介入選舉等影響選舉的不法行為，要勇於提出檢舉。

對於賄選相關議題，李武龍競選總部指出，參選以來，就勤走基層，聽取鄉親的心聲，並以優質政見爭取選民的認同，希望與對手展開公平及乾淨的選舉，他也呼籲支持者，對於外界賄選的傳聞不要輕信，若有相關訊息可與總部聯繫，會請檢調處理。