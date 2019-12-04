祖孫命喪大車輪下 媽媽泣訴強制加裝警示器

108年10月16日，台中市就讀居仁國中資優班一年級的張宥潔由阿嬤騎機車接她放學，與砂石車發生碰撞，兩人捲進車輪底下，當場身亡，，全案暫依過失致死罪偵辦。小潔的媽媽向立委求助，指大車發生碰撞致死率過高的問題存在已久，砂石車駕駛暫以過失致死偵辦。小潔的媽媽今向媒體表示，大型車肇事天天發生，致死率高，她向立委求助希望在立院此會期通過「道路交通管理處罰條例第18條之一修正案」減少傷亡，慰祖孫在天之靈。

目前立法院進度，國民黨團提案「道路交通管理處罰條例第18條之一修正案」6日列入立法院院會報告事項，進入一讀程序後，國民黨團提議逕付二讀。內政部統計資料顯示，近8年來大貨車及大客車仍是最高肇事車種，修正案明訂大型車輛應加裝「視野輔助系統」獲國民黨立法院黨團支持。

立委參選人沈智慧、李中陪同小潔媽媽今開記者會，面對媒體泣不成聲， 她說，昨天依民俗作最後一次七七法事，這兩個月來，她夢見小潔兩次，穿著她親手準備的衣服，但看不清楚臉也不發一語，她聲聲呼喚小潔，但女兒默不作聲「我捨不得」「我捨不得宥潔變成這樣！」讓她心都碎了！小潔的舅舅也夢見阿嬤，但一向慈祥老人家背對不肯轉過臉來，他們想起祖孫被砂石車輾過，幾乎血肉模糊，可能因不願面對家人，更添悲痛！

小潔媽媽說，昨也上香向祖孫祈求，希望協助這個法案趕快通過，減少因大型客貨車輛造成無辜生命傷亡。

小潔長得清秀美麗，語文、美術均資優，記者會現場掛出她的作品集，小潔愛畫漫畫自己取筆名「伊連小潔」畫出少女心的細緻敏感，筆觸已勝業餘。看到她的作品，現場眾人益發不忍！

小潔媽媽呼籲，希望政府重視，包括一、將交通安全放在從國小到大學的正規教育內。二、以情境教學同步向社區推廣。三、對於大型車、砂石車的行業管理及教育要更周延。

警大教授蔡中志說，日本有「交通安全對策基本法」但台灣政府長年不重視交通安全對策，更別說完整的交通安全教育。蔡中志引述統計數字表示，台灣每周有3個大學生因交通事故死亡，每年約3000人因車禍死亡，逾40萬人車禍送醫，超過6000人因車禍重度殘障。

台灣省車輛行車肇事鑑定委員會覆議委員黃道易博士表示，目前現行大型車輛對駕駛的警示，欠缺周延的聲光回饋，對周邊用路人的警示欠缺明確的法規。