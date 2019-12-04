影/ 嘉義青年設博弈網站開麥拉倫 地下匯兌39億

陳姓男子等人在台北市等多縣市架設博弈網站，提供六合彩、運動簽賭，2年從中國大陸地下匯兌匯回39億元，嘉義地檢署昨指揮警調全台33處同步搜索，查扣現金，名車及相關設備，全案共帶回72人調查，依賭博、洗錢防制法罪嫌將陳等4人聲請羈押、12人交保、22人請回，是否涉及選舉賭盤仍在調查中。

嘉義地檢署今年8月偵辦地下匯兌案時，發現陳男等人涉嫌經營博弈網站，犯罪所得經由地下匯兌管道匯回，疑涉賭博、偽造文書及洗錢防制法，立即組成專案小組蒐證。

檢警調歷經2個多月調查發現，陳嫌等人自106年間起，在台北市、新北市、台中市及嘉義市等地設立公司，架設博弈網站，總部設在菲律賓，台灣負責程式設計網站架設，提供陸、港台等賭客登入簽注六合彩、運動比賽等賭博，再以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，分批自境外將賭金匯回，總金額高達39億。

嘉義地檢署檢察官昨指揮警調，在台北市、台中市及嘉義縣市等33處執行搜索，將相關嫌疑人帶回偵訊，並查扣現金650萬、外幣約50萬元、名車6輛、筆電、電腦主機、手機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、銀行存摺、帳密等物。

檢方偵訊後，其中林、楊、陳、林等嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡或勾串共犯、證人之虞，今天向法院聲請羈押；其餘被告雖犯罪嫌疑重大，然無羈押之必要分批交保、請回。