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華為李洪元案：中國「離職冤獄251天」賠償風波

從獵捕到共存 加拿大卑詩省人熊關係演進史

陸籍富商來台觀光遭痛毆 慘付人民幣37萬元

2019-12-04 12:00聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

一名林姓女子見來台觀光的陸籍陳姓富商財力雄厚，設局仙人跳邀請他赴酒店同樂，再唆使李姓男子闖入包廂，痛毆逼迫陳付錢，最後得手37萬元人民幣（約新台幣160萬元）。台北地檢署調查後，依恐嚇取財罪嫌起訴林女、李等2人。

檢警調查，林姓女子經友人介紹認識陳姓富商，去年12月14日下午5點，兩人相約於北市內湖區星巴克咖啡店，說明在台申請商業登記法規等。林女發現陳財力雄厚，心生歹念，勾結李姓男子、「阿財」、「阿虎」等4人，計畫設局。

同日晚間8點30分，林女以招待旅遊為由，邀請陳男等人一起去中山區「金碧酒店」A2包廂內飲酒作樂。9點48分，李男等4人闖入包廂，動手「討債」人民幣2000萬元。

接著，眾人威脅陳用通訊軟體SKYPE聯絡代號「NEW富利通」，並將款項匯至大陸中國農業銀行指定帳戶內。陳男拒絕匯款，因此遭眾人徒手、持酒瓶朝頭、臉部狂毆。

由於包廂內聲量過大，引起「金碧酒店」人員關切。約半夜12點，李男等4人強押陳男轉移陣地至松山區「金坊酒店」。陳男為求脫困，向眾人討價還價，最後將37萬元人民幣匯至帳戶內。陳男重獲自由後隨即赴國泰醫院驗傷，並向中山警分局報案。檢方調查後，依恐嚇取財罪嫌起訴林女、李等2人。

人民幣恐嚇星巴克

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