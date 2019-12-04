買菜多要1個塑膠袋 攤商推一把害死老榮民判關3年10月

彭姓攤商員工不滿92歲陳姓老榮民買6顆高麗菜多要一只塑膠袋，兩人發生口角，他動手推陳一把，陳頭部撞擊地面，送醫5天後身亡。一審依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，二審改判3年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

陳姓老榮民2017年2月15日早上到市場買6顆高麗菜，彭姓攤商把高麗菜全裝在一只塑膠袋中，但陳擔心塑膠袋會破裂，要求彭「再多給個袋子」，但彭拒絕，雙方發生爭吵。

陳辱罵「操你媽B」，彭不甘受辱，表示「退錢、不賣了」，陳把高麗菜擺上結帳櫃台，彭衝出來，以左手猛推他胸口，92歲的陳因頭部撞擊地面，因腦內出血、血腫等傷害，救護車雖緊急送醫，但5天後死亡。

彭供稱，當時老榮民不斷辱罵，他以為對方要推他，才「反推」回去，沒想到老榮民卻跌倒。桃園地院一審依傷害致死罪判彭4年6月徒刑。

高院認為，彭姓男子重達95公斤，而陳姓老榮民只有165公分、高齡92歲，依一般人經驗法則都知道這樣子的撞擊會讓人受傷，但彭卻稱「我不知道他會跌倒」。彭雖辯稱「我沒有推很大力」，但法官勘驗監視器畫面，發現彭撞擊時迅速且力猛，3秒內就變換位置且撞人，認為彭的說詞不可信。

老先生在住院後，彭每天探視，並在病床旁鞠躬致歉，希望對方能原諒他。而根據醫院報告，死者雖有腦傷，但這些外傷不致造成死亡，主要是頭部外傷、年紀老邁、各身體器官功能退化而導致吸入性肺炎而喪命。