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華為李洪元案：中國「離職冤獄251天」賠償風波

從獵捕到共存 加拿大卑詩省人熊關係演進史

欄杆鏽蝕斷裂害人墜橋 工程師之死判國賠2618萬元

2019-12-04 11:42聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓工程師在基隆市和豐橋，倚靠路旁倒U型鐵欄杆探勘水文時，鐵欄杆斷裂造成陳墜橋死亡。陳妻、2名女兒和父母訴請國家賠償，基市府辯稱，倒U型欄杆非市府設置，非屬公有公共設施。基隆地院審結，認為欄杆設在市府管理的道路，市府負有管理維護責任，判賠陳家5人共2618萬多元。

原告起訴主張，陳男任職基市府發包雨水下水道工程的下包商，2016年4月25日前往中正區和豐橋探勘橋下水文時，陳倚靠橋上倒U型鐵欄杆，俯視橋下大排水溝，鐵欄杆竟斷裂，造成陳墜落13.3公尺深的橋下大排水溝，傷重死亡。

家屬言，案發所在地屬市區道路，倒U型欄杆為道路附屬設施，目的應在防止行人不慎墜落。市府任憑倒U型欄杆鏽蝕，與混凝土間連接基座完全鬆脫、斷裂，毫無支撐力，致陳不慎墜落至擋土牆底部致死，管理有欠缺，得承擔損害賠償責任。

陳姓工程師和妻子育有兩名未成年女兒，其中一個女兒患自閉症領有中度身心障礙手冊。陳是家庭經濟支柱，陳的妻子、兩名女兒和父母分別請求國家賠償扶養費、喪葬費、醫藥費和精神慰撫金，合計2934萬1743元。

市府答辯，倒U型欄杆所有權人為當地社區建商，非市府，建商並無移交市府管理維護，市府也未徵收或附合取得，非屬公有公共設施。市府設置路側護欄高度至少100公分，倒U型欄杆應是供建商行銷，放置廣告旗幟之用。

市府另稱，陳姓工程師意外墜落，乃因工作俯視察看和豐橋大排水溝水文，重心不穩不慎向前傾才翻落，與欄杆管理是否欠缺也不具相當因果關係。

法院指出，欄杆設置處為市府管理的道路，市府本應注意一切危及使用人安全情形。倒U型欄杆縱非市府設置、所有，設置目的亦非在防止行人墜落，但欄杆設置路側與下方大排水溝落差高達13公尺，欄杆高度又逾80公分，客觀上易為行人認為是防護人身安全的欄杆。

法官說，市府對倒U型欄杆負有管理維護責任，一旦發現不足以防止行人墜落即應除去，並設置護欄防人車自道路墜落。市府不僅從未管理維護，也未曾請求建商拆除，任憑嚴重鏽蝕，導致陳不慎墜落死亡。市府管理公有公共設施有欠缺，陳無過失，家屬請求國家賠償有理，經核算判賠2618萬1742元。

陳姓工程師3年前因基隆市和豐橋鐵欄杆斷裂，墜落橋下傷重死亡，基隆地院判國賠261...
陳姓工程師3年前因基隆市和豐橋鐵欄杆斷裂，墜落橋下傷重死亡，基隆地院判國賠2618萬多元。圖為現況，倒U型欄杆已拆除。記者邱瑞杰／攝影
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