百億大選賭金流竄全台？ 中部檢警：只聽樓梯響

距離明年大選只剩38天，檢警緊鑼密鼓「布雷」，積極對選舉賭盤的線索進行查證，然而刑事局在近日的視訊會議中，有針對查獲選舉賭盤的單位進行頒獎，只有北部組、嘉義有查獲，但查獲人數、件數都是「個位數」，近期也不斷有媒體報導隨著投票日接近，有高達數百億的選舉賭盤資金在台灣流竄，中部檢警持保留態度，辦案人員指出，選舉賭盤不會大規模開盤，也只會針對熟悉的人際網路進行，百億賭金在台流竄的訊息是「只聽樓梯響」的風聲，沒有實證。

中部檢警透露，選舉賭盤與一般的簽賭方式不同，通常是開注的組頭透過熟悉的人際網路去開盤，開注金額通常不小，因為簽注的人數不會多，以躲避查緝，也減少被檢舉的風險，甚至很多選舉賭盤都是以「對賭」的方式進行，有媒體報導隨著投票日將近，傳出有組頭透露此次大選的選舉賭金高達200億、350億等數目，既然選舉賭盤是以小規模的方式低調進行，簽注的金額也是隨個人組頭開盤，有高有低，可能數萬元、可能數百萬，個別的組頭如何估算全台組頭簽注的賭金有數百億？辦案人員十分好奇。

中部檢警分析，若說要以選舉賭盤影響總統大選，實際了解選舉賭盤的運作方式就會知道「不太可行」，因選舉賭盤都是組頭根據各自的情資去判斷如何開盤勝算最大，且開注選項也不會有太多讓賭客去選擇，賠率也通常是一賠一，在目前各家媒體針對總統大選的民調來看，蔡賴配都是一直穩定領先，在選情近乎一面倒的情況下，開盤的組頭顯然也只能收取「水錢（佣金）」牟利，在獲利有限下，會開盤的組頭就相對很少，雖然不能排除一些好賭的組頭看好投票日前翻盤的可能性，但以目前情況來說，投注的項目都是一面倒，加上選舉賭盤吸引的通常都是強化原本政營支持者的投票意向，要大規模的左右選情，效果恐怕很有限。

檢警指出，一般簽賭站被查獲是以刑法賭博罪論處，刑度是3年以下，不過若是大規模的進行選舉賭盤，有影響選情之虞，恐怕就涉嫌違反選罷法，刑度就是5年以下，刑度不同，風險又比較大，也是選舉賭盤開盤組頭少的原因。