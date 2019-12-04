影／招攬越籍移工角色扮演騙越人 警方破獲賭博網站

高、屏警方追查網路簽賭，發現1個越南賭博網站在屏東民宿設據點，動員攻堅，逮捕涉案的20名台灣籍及越南籍男女。這集團招攬越南籍逃逸移工上網以角色扮演，引誘越南人上網賭博。據了解，3個月賭資約有35億餘元越南盾，約新台幣500萬元。全案由警方移送屏東地檢署偵辦中。

高雄市與屏東縣警方11月發現這個跨國賭博網站據點，在屏東縣車城鄉，租整棟民宿當網站機房，由屏東地檢署檢察官指揮，動員搜索，查扣32台電腦主機、贓款18萬餘元及手冊和電子帳冊，逮捕現場管理人林姓男子（23歲）等8名台灣籍男子，以及12名越籍男女。

越籍男女當中，除了10人是逃逸移工，另已取得居留的陳姓越籍女子（26歲），因涉偽造文書案，去年由高雄地檢署發布通緝，另名26歲的林姓越籍男子是來台念大學的交換學生，但他因受吸收進入集團，已經棄學，並逾期居留。

據了解，這集團由1名綽號「阿輝」的男子，找林姓男子等人管理機房，並招攬越籍移工，在不少越南人常用的App聊天室及臉書設假帳號，以1人分飾多個男女角色方式，在網路上稱這個賭博網站容易贏錢，取信上網聊天的人，拉攏越南人上網站賭運動彩、百家樂和21點等7、8種賭博遊戲。據警方查扣的電腦資料顯示，從9月到11月，這網站接受下注賭資，已達35億元越南盾。