王立強共諜案 向心豪宅房仲、房客被約談獲請回

延檢調如火如荼偵辦王立強「共諜案」，除透過法務部向澳洲提出司法互助，請求取得王立強在澳指控資料，另為釐清中國創新投資董事會主席向心、龔青夫婦購買冠德遠見豪宅後出租過程，日前傳喚房仲及「房客」、網路公司「優愛德」總經理張天豪說明，訊後將房仲、張男請回。

大陸籍男子「王立強」向澳洲媒體透露持假名「王強」護照到台灣協助中共干預選舉，引發爭議。外媒披露後，調查局發現正在台灣的向心夫婦11月24日晚間出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送北檢。檢察官26日凌晨諭令兩人均限制出境、出海。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，並在台北市信義區購置兩間房產，目前出租他人，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，並前往新北市林口區勘查欲投資的一戶房產。北檢27日再度約談2人後請回。

據了解，29日傍晚北檢完成司法互助請求書，將透過法務部國際及兩岸法律司轉請外交部向澳洲提出，希望澳方提供王立強指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法相關證詞，或同意檢察官以視訊等方式訊問「王立強」。

檢調日前兩度傳喚向心夫婦後，正清查購屋資金流，並逐一以證人身分約談在台曾接觸對象，訊後均獲請回。為釐清向心夫婦在北市信義區購買「冠德遠見」豪宅資金流向，日前以證人身分傳喚房仲以及租客網路行銷公司優愛德（ urAD ）總經理張天豪說明。

據悉，張男證稱為了公司業務需要，透過房仲承租該豪宅當辦公室。與向心夫婦僅房東、房客關係，公司每月定期將租金20多萬元匯到帳戶，資金往來正常。