桃園警貪杯撞車酒測值達1.15 法院判4月併罰3萬元

桃園前大溪分局廖姓偵查佐酒駕肇事酒測值達1.15毫克，檢方批他身為警職知法犯法，犯後未見悔意，起訴請求重量刑，法院依公共危險罪判廖4月、併科罰金3萬元；廖7年前曾捲入A賭金、縱放人犯案一度遭羈押、停職，直到獲判無罪復職還拿到35萬元刑事補償，這次因酒駕躍上媒體版面。

廖事發時被記大過調離現職，檢方起訴指出，廖（53歲）今年6月16日在平鎮區朋友家喝了3至5杯威士忌，明知飲酒逾量不得駕駛交通工具，當晚6點多仍開車行經大溪區康莊路3段時，和呂姓駕駛的自小客車發生碰撞，經大溪分局同仁到場處裡，當場測得廖呼氣值高達每公升1.15毫克。

檢方訊時，廖坦承犯行，另有交通事故現場圖、酒測紀錄等；檢察官認為，廖員身為警職，明知酒後駕車是我國警政近年強力掃蕩的目標，竟然知法犯法，而且犯後經測得呼氣酒精濃度高達1.15，且廖在警詢、偵訊過程中「均未見悔意」，依公共危險起訴罪嫌請求法院從重量刑。

桃園地院審酌，廖酒後在不能安全駕駛情形下，仍開小客車上路，危及道路交通安全，缺乏尊重其他用路人生命、財產安全，且呼氣酒測值高達每公升1.15毫克。

法院認為，本案雖經檢察官提起公訴，但廖自白犯罪，改以簡易判決處行，不經通常審判程序，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處廖有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，得易科罰金、易服勞役。

此外，廖之前在中壢分局偵查隊時，曾捲入查獲賭場涉嫌索賄200萬元縱放人犯，2012年7月27日檢方依縱犯人犯、侵占職務上持有非公共私有財物罪，將他向法院聲請羈押獲准，同年11月27日獲裁定55萬元交保，一共遭羈押124日，廖當時也被桃園市警局予以停職。