為績效冒險！警捏造罰單...遭判刑1年4月、獲緩刑

高雄市警局六龜分局洪姓警員三年前為達成取締交通違規績效，涉嫌捏造劉姓司機駕駛曳引車未繫安全帶，並自開紅單、自繳罰款，原以為天衣無縫。但因罰單上的曳引車牌早已註銷，劉為此收到近六千元罰單，經申訴後揭發此事。洪承認涉案，遭橋頭地檢署依偽造文書罪嫌起訴。橋頭地院近日依公務員登載不實文書罪，判劉有期徒刑1年4月，緩刑3年，可上訴。

檢方起訴指出，六龜分局寶山派出所洪姓警員涉嫌在前年6月16日捏造劉姓司機駕駛曳引車行駛台27線時，未繫安全帶的違規事項，擅自開出紅單。自己冒名簽收後，繳納罰單了事。然而，紅單上曳引車的車牌早在2015年5月就已註銷，高雄市稅捐處依違反使用牌照法罰劉5799元，並要求他繳納使用牌照稅9666元。

由於劉姓司機從2015年4月就從曳引車公司離職，且該輛曳引車更在前年2月就賣到國外。劉接到裁處書及稅單後，直覺有問題，決定申訴。經相關單位追查，發現竟是洪姓警員胡亂開單造成。劉憤而向警方提告，洪承認為達成取締交通違規績效作假。檢方偵結後，將洪依公務員不實登載公文書及行使偽造私文書罪嫌起訴。據悉，涉案洪姓警員已在去年6月2日退休。

橋頭地院審理，認定洪姓警員犯公務員登載不實文書，罪證明確。法官譴責洪身為公務員，卻未能表率守法，還利用偽造文書手段應付交通績效，害民眾無故遭裁罰、追討繳稅，還得費心力追查遭裁罰、追徵的原因，罔顧民眾權益，增加民眾不便、怨懟，更可能讓人民對警察人員信譽喪失信心，實有不該。