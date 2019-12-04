人夫偷吃搞大OL肚子 要她墮胎哄騙「可再把小孩生回來」

2019-12-04 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



林姓人夫隱瞞已婚身分追求同公司的女同事，對方懷孕後，林不斷勸說去墮胎，還稱「我們可以把小孩生回來」。因女同事不同意，林才坦承有家室，致女方不得不去做引產手術。女同事提告求償淚訴遇人不淑，看到流產後的胎兒身軀打擊非常大，法院判林應賠償女方40萬元。

女同事主張，林男已婚，去年公司晚會活動卻公開宣稱自己單身，並猛烈追求她，自己誤認對方單身而墜入情網。後來懷了林的孩子，但林得知後一反常態，要她拿掉胎兒，並以等還完債、母親不同意等理由，一再說服她去墮胎。

女方表示，林甚至說「我們可以再把孩子生回來」等謊言，直到去年5月15日，林坦承已婚，她得知後深感震驚才同意人工流產；她認為，林隱瞞身分欺騙感情，她目睹流產後斷裂胎兒的小軀體，打擊非常大，甚至還因此求助精神科，因此提告向林求償90萬元。

林男則說，自己雖已婚但，但個性低調，同事、主管都知情，並未宣稱自己仍單身。他不否認和潘交往期間，確實未明示自己已婚，認為對方求償金額過高，自己還得扶養妻子、小孩，無力負擔。

法院審酌，林隱匿已婚事實，欺瞞女同事和他性交，懷孕後才得知對方有家庭並同意人工流產，顯然已超越一般客觀所能容忍程度，也不符一般男女交往的最低道德層面要求。

法院勘驗2人LINE對話，發現林曾說「我已婚啊，這理由夠充分嗎？這樣你肯拿掉了吧」，女方回「真的還是假的？我不相信」，「什麼時候的事，為什麼騙我你空窗很多年了？」林表示「跟你再一起前就是，因為喜歡你」等語。