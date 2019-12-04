掐死老婦辱遺體 抄心經迴向照顧弱勢獄友二審仍逃死刑

2019-12-04 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



罹患思覺失調症的前陸戰隊員陳姓男子，去年潛入中部一間工寮行竊失風後，勒殺73歲老婦後還汙辱遺體，一審認定他犯行前食用強力膠影響精神狀態，判無期徒刑。但二審台中高分院認定他作案時辨識能力未減低，但在獄中抄心經迴向被害人，照顧弱勢受刑人，良心未泯，依強盜殺人、污辱屍體等罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。仍可上訴。

判決書指出，去年4月30日上午，陳男食用強力膠後，騎腳踏侵入中部一間工寮內行竊，適老婦騎機車到場，見對方擅入工寮，即質問「在幹嘛」，陳男瞬間情緒暴怒，雙手掐死老婦。陳男隨即把被害人抱進貨櫃屋汙辱遺體，故布疑陣，搶走被害人皮包裡1950元後離去。

一審查出，陳男罹患思覺失調症，自12歲起開始吸食強力膠，一天可達28至200條，而陳男在犯案前吸食強力膠，確有影響其行為時之精神狀態等語，依強盜殺人等罪判處無期徒刑。

但二審認為，陳男犯後離開現場時，還知道將死者安全帽放入貨櫃屋內，鎖上工寮大門，企圖營造老婦不在工寮裡假象，拖延被發現的時間，且陳男僅取走1950元，其餘證件、平安符等物丟往草叢，又將死者身上上衣、機車鑰匙均丟至大肚溪滅跡，足證他對外界事務判斷、處理能力，較諸一般人，並未有顯然減退情形。