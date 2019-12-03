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鼎晟不動產被控吸金20億 北檢漏夜偵訊

2019-12-03 23:12聯合報 記者張宏業／即時報導

調查局台北市調查處接獲檢舉，指鼎晟不動產開發公司利用近年房市低迷，打著「保證回租」、「代客轉售」等口號，誤導民眾出資購買不動產、停車位，7年吸金20億元； 調查局今天搜索鼎晟公司等6個處所，約談負責人張皓翔、妻舅李祐鑫，業務員共13人到案，深夜依違反銀行法移送台北地檢署。

據了解，鼎晟不動產從登記經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，號稱可代客物色大台北地區都更地、整併地等不動產物件投資，許多投資人信以為真，花大錢買地、買車位後，最後連產權都沒拿到。

檢調發現，張皓翔、李祐鑫從2012年迄今，利用召開說明會、印製廣告簡章等方式，招攬民眾投資雙北地區多處不動產、社區停車位，並喊出保證月領年息5%到6%的口號，宣稱投資滿6個月即可解約。

檢調指出，有投資人匯款後發現購買的土地、車位，根本都沒有登記，因此搜索查扣投資報表、買賣契約等證物釐清。

鼎晟不動產聲明指出，本案尚在審理階段，至今未有任何被害人控訴，公司亦不涉及損害任何一方之權益，本公司所給予之利息明顯非「顯不相當之報酬」，甚至低於一般金融租賃公司，有完整抵押擔保品，絕非媒體報導惡意吸金，且並無任何大眾受害之情事。

鼎晟不動產開發公司被控違反銀行法，公司負責人與相關主管遭檢調約談。記者張宏業／攝...
鼎晟不動產開發公司被控違反銀行法，公司負責人與相關主管遭檢調約談。記者張宏業／攝影
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