王立強曾化名來台？ 王浩宇爆「她」牽線被提告

2019-12-03 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



「王立強共諜案」疑雲未明，桃園市議員王浩宇多天前上三立電視政論節目「新台灣加油」爆料，王立強曾以畫家「黃立欣」身分，藉著民間組織舉辦的藝文活動來台；而該組織的負責人韓芳，丈夫更是國民黨20全黨代表，與韓國瑜關係也良好。對此韓芳怒斥造謠說謊，今到高雄地檢署提告王浩宇妨害名譽。

桃園市議員王浩宇在節目上轉述，他有位台商朋友多次遇到王立強，當時王化名黃立欣並自稱畫家，首次是去年5月來桃園參加書畫展，第二次在北京參加中國民協的「民族書畫創作交流中心」的活動遇到，第三次是去年選舉之前，同樣也是一場書畫的交流。

王浩宇指出，「民族書畫創作交流中心」隸屬中國民協，台灣的負責人是韓芳，其夫蔣權瀚為高雄市經貿發展協會總幹事，也是國民黨20全黨代表，跟韓國瑜關係非常好，先前替韓安排不少出國行程。

王浩宇強調，王立強以交流名義來台，還教學生，去年一直來台灣，今年就沒有，更意有所指說「中國共諜來台，是書畫家、藝術家，藝術的交流、教育的交流都可能帶來共諜。」

不過韓芳對王浩宇爆料相當不滿，表示婚後捨棄北京的事業，長期住高雄，一直在民間做兩岸交流，近日心情很沉重，「為什麼有人可以毫無證據，信口雌黃，造謠說謊！」只能訴諸法律。

韓芳澄清，中國民協是民間社團組織，她也從未用該名義辦書畫展，更沒接觸過王立強或黃立欣，也絕無發展組織。

韓芳五點聲明如下

一、自2015年起，本人未曾以中國民協民族書畫創作交流中心名義在臺灣地區舉辦書畫展，也從未以個人身份販售任何字畫。

二、本人未曾在臺灣及中國大陸與黃立欣或王立強人士有過接觸，也不知上述人士進行的書畫活動，更不知三立電視臺“臺灣向前行“欄目中王浩宇先生及主持人所提到的上述人士之任何資訊。

三、王浩宇先生所稱的中國民協為中國大陸的一個政黨一說，本人鄭重申明，該民協為一個民間社團組織，成員均是書畫界人士，本人於2015年9月受託為该民協下属民间单位的民族書畫創作交流中心臺灣工委的負責人，卻從來沒有開展任何活動。

四、針對王浩宇先生所指發展退伍軍人組織一案，本人嚴正聲明，因本人先生為眷村子弟，朋友、同學多為軍眷，先生邀約出遊相當正常，王浩宇先生所陳述的發展軍人組織內容不實。