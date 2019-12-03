抄新聞挨告 法院判「自由」賠「蘋果」27萬

2019-12-03 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



蘋果日報記者今年3月陸續撰寫3則新聞，未料3則內容都在短時間內被自由時報記者抄襲重製，甚至標題還一模一樣。蘋果日報為此提告侵權，要求自由時報、負責人林鴻邦和撰稿記者各賠償20萬元，案經智慧財產法院審理後，最後獲賠27萬元。全案可上訴。

智財法院新聞稿指出，蘋果日報今年3月間陸續在網站刊載「人夫偷吃小三還寫下冒險日記、成賴不掉鐵證」、「辱郭美珠『過氣老戲子』富商判賠30萬」、「小林村災民哭了！10年國賠案逆轉勝各獲賠150萬到300 萬」3則新聞，自由時報黃姓記者也在蘋果刊登後一個小時左右寫了這3則事件，內容有多處與蘋果新聞相似，有關小林村國賠案的新聞標題更是一模一樣。

智財法院表示，蘋果日報所刊登的3則新聞均具原創性和創作性，屬著作權保護範圍。自由時報不到1個半小時就跟進報導，且內容相似度高，依社會通念和客觀標準審查，應認自由的新聞重製蘋果的新聞而來，其行為也不符合著作權法第49條的豁免規定。

法院認為，蘋果和自由均身列國內四大報，對於保護他人智慧財產權應以身作則，但自由為求新聞時效和商業利益，抄襲並使用於自己的新聞報導，顯為盡新聞媒體應有責任。