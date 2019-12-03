前檢察官王全中參選立委 避免被評鑑聲請假處分

2019-12-03 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



前南投地檢署檢察官王全中辭職後參選台中區域立委，擔心中選會不予受理登記及檢評會移送懲處，向法院聲請定暫時狀態假處分，請求中選會暫時讓他登記、檢評會不得作評鑑。台北高等行政法院今下午開庭，王全中親自出庭，主張法官法第15條第2、3項違反憲法保障人民被選舉權、參政權等基本權。

王全中（53歲）代表親民黨參選台中市第4選區立委，但他今年9月提出退休，辭職在10月1日生效，因此不符合法官法第15條第2項規定，在本屆立委任期屆滿一年以前，辭去其職務或依法退休、資遣，依第3項規定不得登記為公職人員選舉之候選人。

台中市選委會受理登記後，轉由中選會審定資格，將在下月13日開會。王擔心中選會將依公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款之消極資格，認定他不得登記為候選人，另因違反法官法第15條第2、3項規定，恐被依30條第1項第3款由檢察官評鑑委員會決議懲處。

他「主動出擊」向法院聲請定暫時狀態假處分，暫時保留參選資格及避免被評鑑。王全中主張，法官法第15條第2、3項嚴重影人民受憲法保障之被選舉權、參政權、生存權、工作權、言論表達自由權等基本權，且嚴重違反必要性、比例性等憲法原則及憲法增修條文。

中選會由兩位代理人出庭，檢評會則未到。中選會辯稱，假處分案違反權力分立，因為行政機關尚未做出處分，就要由法院做出。

定暫時狀態假處分之目的在於避免急迫危險、防止發生重大損害，或就有爭執之法律關係，能迅速獲得相當於本案判決勝訴之結果，以避免不可回復之損害發生或擴大。

定暫時狀態假處分是一種「保全程序」，是聲請人擔憂將來本案訴訟要宣告確定恐耗費時日、緩不濟急，因此「需要有能提起本案訴訟為前提」。法官張瑜鳳今開庭首先調查「本案訴訟會提起什麼訴訟類型？」

王回答，針對中選會未來的審定公告，若受不利的處分，會提起撤銷訴訟及課予義務訴訟。但檢評會的決議結論不曉得為何，要看內容做不同處理，薪俸要走行政訴訟，但撤職走職務法庭，這就非由行政法院處理。