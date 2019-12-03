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金尚昌掏空案 林鴻明等人二審判賠7.5億元

2019-12-03 21:49中央社 台北3日電

台北101前董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司（現更名愛山林建設開發），遭愛山林求償。高院今天判林鴻明等3人就擅自移轉淡水水仙段土地部分，賠償愛山林4億9633萬餘元。

此外，台灣高等法院就淡水區米蘭段土地部分，判決時任愛山林總經理陳祈蒼賠償愛山林新台幣2億5813萬餘元。連同水仙段、米蘭段部分，愛山林共獲判賠7.5億餘元，全案可上訴。

檢調接獲檢舉指出，愛山林公司在民國88年間向中聯信託貸款逾新台幣18億元，並以淡水地區多筆土地作為擔保，因未依約還款，擔保土地遭中聯信託以不良債權方式，轉賣給其他建設公司。

時任愛山林實際負責人林鴻明被控指示他人出面以12億元買下逾15億元的不良債權後，與建設公司共同開發土地，謀取利益，使愛山林公司損失鉅額開發利益；此外，愛山林未將相關交易在財報上揭露，涉嫌掏空資產且違反證交法。

刑事部分，高院更一審依證券交易法等罪判處林鴻明有期徒刑10年，案經上訴，由最高法院審理中。

民事部分，愛山林向林鴻明、陳祈蒼、時任愛山林財務長董翠華等人求償，一審敗訴，案經上訴，二審由高院審理。

二審認為，陳祈蒼擅自移轉米蘭段土地，使愛山林受有2億5813萬餘元損害，應負賠償責任；林鴻明、陳祈蒼、董翠華擅自移轉水仙段土地部分，造成愛山林喪失土地所有權與興建建物出售的預期利益，判決林等3人賠償4億9633萬餘元，因董翠華已歿，由其遺產管理人承受訴訟賠償。

淡水米蘭掏空

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