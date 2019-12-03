親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

政治「偽」網紅與假訊息的距離 以蔡英文學歷爭議為例

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

議長賄選案更二審 李全教喊冤「還我平靜生活」

2019-12-03 19:31聯合報 記者邵心杰／即時報導

台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院撤銷原判，再次發回更審。李全教下午喊冤，認該莫須名罪名對他這輩子的懲罰已經夠了，他已是一介平民，已不願再追究，但也請法官公平審判，明察秋毫做出無罪判決，「還我平靜生活」。

最高法院指出，更一審判決對於「企業家贊助」一事，具體內容不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖谷暮‧哈就的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分攸關事實認定，有待進一步說明；另外，究竟是屬於「賄賂」或是「不正利益」，判決相關說明有矛盾之處。

李全教否認委託他人以「企業家贊助」、「同額競選」利誘，要求谷暮．哈就在議長票支持他。他和辯護人強調，他未曾委託任何人向谷暮請託，而且在檢方相關事證當中均未有所謂「企業家贊助」、「同額競選」等相關證據，李說「完全沒這回事！」。

他說，這一輩子沒被判過刑，卻為了政黨政治，被扣上「想當然耳」罪名，看起來整起事件像是場鬧劇 。他在政治壓力下，就憑幾句話竟面臨司法審判，如今該莫須名罪名對他這輩子的懲罰已經夠了，他已是一介平民，已不願再追究，但也請法官公平審判，明察秋毫做出無罪判決，「還我平靜生活」。

台南市前議長李全教涉議長賄選案再次發回台南高分院更審，李全教喊冤，籲請法官公平審...
台南市前議長李全教涉議長賄選案再次發回台南高分院更審，李全教喊冤，籲請法官公平審判，明察秋毫做出無罪判決。圖／本報資料照片
分享

李全教選罷法

相關新聞

蕭敬騰主演的電影授權惹糾紛 製片商判要付逾3百萬

2019-12-03 18:14

人生悲歌！ 身殘夫悶死臥床妻判11年

2019-12-03 17:22

調查局長呂文忠首開臉書直播 強調假訊息危害嚴重

2019-12-03 17:19

鼎晟不動產設吸金20億 檢調搜索約談13人

2019-12-03 16:29

司法官學院文物展開幕 工業風中談傳承

2019-12-03 14:44

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

苗栗法官遭爆案件擺爛 同事緩頰：他辦案能力不差

2019-12-03 13:40

得過師鐸獎還賄選 桃市議員當選無效確定

2019-12-03 13:39

撞死人肇逃還找小弟頂包 二殯槍擊案主嫌被起訴

2019-12-03 13:13

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億

2019-12-03 13:03

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

人父顧小孩拒店門前吸菸 怒彈他口中香菸竟慘判刑

2019-12-03 12:16

法官遭質疑3年近70案未如期宣判 法院：合規定

2019-12-03 12:14

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰確定

2019-12-03 12:13

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

中共吸收現役軍官 牽線退役軍官父子遭檢方起訴

2019-12-03 12:13

扔健保卡算強暴脅迫護理師？一、二審：是無禮

2019-12-03 11:44

辦公室偷裝竊聽器 「地材教父」被自家副總監聽逾4年

2019-12-03 11:41

派出所借廁所憋不住就惱怒 他罵副所長：當警察了不起

2019-12-03 11:22

吳茂昆侵占專利案 上周與東華大學和解

2019-12-03 11:19

艋舺「香腸伯」賣香腸不找錢還殺人 重判20年

2019-12-03 10:30

老司機偷情已婚人妻 趁沒載客在公車上嘿咻慘賠40萬

2019-12-03 10:08

南投民代第5人 蔡孟峰當選無效確定

2019-12-02 23:59

徐享崑趴趴走 法務部：檢警加強聯繫逮通緝犯

2019-12-02 19:53

台南檢警追查虛擬貨幣強盜案 3男羈押禁見

2019-12-02 17:14

台水前董座被發監聲請提審 法官：要件不合駁回

2019-12-02 16:28

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

影／19年前歸仁雙屍命案 台南高分院今天開庭

2019-12-02 16:05

松菸文創槍擊案 槍手判刑3年4月

2019-12-02 15:58

影／持榔頭滅證 鯊魚返鄉詐團6人收押

2019-12-02 15:49
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

【重磅快評】帆神切割卡神？政治版的兔死狗烹罷了

2019-12-03 17:16

網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫

2019-12-03 12:46

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

2019-12-03 19:41

楊蕙如遭起訴 綠：記取教訓 尊重司法

2019-12-03 01:01

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

藍：綠養網軍錢從哪來 謝長廷說清楚

2019-12-03 00:57

楊蕙如遭起訴 陳以信：謝長廷會成為教唆犯嗎？

2019-12-03 15:09

呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top