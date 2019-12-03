議長賄選案更二審 李全教喊冤「還我平靜生活」

2019-12-03 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／即時報導



台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院撤銷原判，再次發回更審。李全教下午喊冤，認該莫須名罪名對他這輩子的懲罰已經夠了，他已是一介平民，已不願再追究，但也請法官公平審判，明察秋毫做出無罪判決，「還我平靜生活」。

最高法院指出，更一審判決對於「企業家贊助」一事，具體內容不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖谷暮‧哈就的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分攸關事實認定，有待進一步說明；另外，究竟是屬於「賄賂」或是「不正利益」，判決相關說明有矛盾之處。

李全教否認委託他人以「企業家贊助」、「同額競選」利誘，要求谷暮．哈就在議長票支持他。他和辯護人強調，他未曾委託任何人向谷暮請託，而且在檢方相關事證當中均未有所謂「企業家贊助」、「同額競選」等相關證據，李說「完全沒這回事！」。