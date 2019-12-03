嘉義縣某議員丈夫去年幫買票 一審他遭重判3年6個月

嘉義縣周姓男子去年九合一選舉期間，在嘉義縣第二選區為林姓妻子、縣議員候選人賄選買票，經檢察官依違反選舉罷免法提起公訴，周男雖承認王姓樁腳為其妻助選員，但自始至終不承認犯行，上月28日被嘉義地方法院判處有期徒刑3年6個月，褫奪公權4年。

民進黨籍林女去年底順利當選縣議員，對於判決結果周低調表示「不是她處理的」，但一定會上訴。

判決書指出，周男是嘉義縣第二選區林姓縣議員的丈夫，去年選舉期間，為讓妻子能順利當選，去年11月15日或16日，詢問王姓樁腳可買票的票數為50票後，於18日晚再次確認後，當晚8時即交付王姓樁腳5萬元，王姓樁腳隔日晚間即到該選區向選民買票。

王姓樁腳買票時被警方查獲，扣得賄款8000元，並承認周交付5萬元幫忙買票，檢警也以此查出周買票、賄選行為；王姓樁腳所犯收受賄絡罪，日前已經簡易判決有期徒刑2年、緩刑4年，並經台南高分院上訴駁回確定。