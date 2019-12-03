回嘴「頭腦有問題，要去看醫生」 遭判賠5千元

2019-12-03 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



基隆市謝姓女子把房屋出租他人經營火鍋店，袁姓鄰居向她抱怨，火鍋店製造的噪音害他身心「都生病了」。謝女不耐煩，回應「你頭腦有問題，要去看醫生啦」。袁認為名譽受損，求償5萬元；謝女辯稱順著袁的話回應，非故意辱罵。基隆地院審結，指謝女回應的話貶抑對方人格及評價，屬侵權行為，判賠5000元。

袁男起訴主張：謝女將房屋出租他人經營火鍋店，店家裝設的低頻水塔終年發出噪音，且營業期間會產生空氣汙染，造成他耳鳴、呼吸道不舒服。

袁男說，去年年12月10日他到謝女經營的家具店，向她表示「吵成這個樣子，都看病了」，要求出面解決火鍋店噪音、空氣汙染問題。謝女聽了後竟辱罵他，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，足以損害他的名譽，求被告賠償精神慰撫金5萬元。

謝女抗辯指出，袁男向她反應火鍋店噪音問題，但她無權干涉火鍋店營運相關問題，覺得很煩，才順著遠的話回應，並沒有故意要妨害對方名譽。

法官查出，袁男曾告謝女妨害名譽，基隆地檢署認為謝女是一時氣憤，脫口而出「頭腦有問題，要去看醫生」，偵結不起訴。袁不服聲請再議，經高檢署駁回確定，堪信兩人間的對話為真實。

法官認為，謝女對袁說，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，依社會一般認知是在影射袁不正常，負面評價令人難堪。謝女辯稱順著袁說「吵成這個樣子，都看病了」回應，非故意辱罵，但「你頭腦有問題」並非必要用語。