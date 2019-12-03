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「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

回嘴「頭腦有問題，要去看醫生」 遭判賠5千元

2019-12-03 18:23聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市謝姓女子把房屋出租他人經營火鍋店，袁姓鄰居向她抱怨，火鍋店製造的噪音害他身心「都生病了」。謝女不耐煩，回應「你頭腦有問題，要去看醫生啦」。袁認為名譽受損，求償5萬元；謝女辯稱順著袁的話回應，非故意辱罵。基隆地院審結，指謝女回應的話貶抑對方人格及評價，屬侵權行為，判賠5000元。

袁男起訴主張：謝女將房屋出租他人經營火鍋店，店家裝設的低頻水塔終年發出噪音，且營業期間會產生空氣汙染，造成他耳鳴、呼吸道不舒服。

袁男說，去年年12月10日他到謝女經營的家具店，向她表示「吵成這個樣子，都看病了」，要求出面解決火鍋店噪音、空氣汙染問題。謝女聽了後竟辱罵他，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，足以損害他的名譽，求被告賠償精神慰撫金5萬元。

謝女抗辯指出，袁男向她反應火鍋店噪音問題，但她無權干涉火鍋店營運相關問題，覺得很煩，才順著遠的話回應，並沒有故意要妨害對方名譽。

法官查出，袁男曾告謝女妨害名譽，基隆地檢署認為謝女是一時氣憤，脫口而出「頭腦有問題，要去看醫生」，偵結不起訴。袁不服聲請再議，經高檢署駁回確定，堪信兩人間的對話為真實。

法官認為，謝女對袁說，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，依社會一般認知是在影射袁不正常，負面評價令人難堪。謝女辯稱順著袁說「吵成這個樣子，都看病了」回應，非故意辱罵，但「你頭腦有問題」並非必要用語。

法官說，謝女縱使對袁要求解決火鍋店噪音、空氣汙染問題深感困擾、不耐，但以貶抑對方人格及評價言語回應，即屬侵權行為，袁求償有據。審酌事發經過、謝女侵害行為情節、袁男名譽受損程度及兩造身分、經濟狀況等情狀，判決袁男求償金額以5000元為適當。全案可上訴。

基隆市謝姓女子對袁姓鄰居說，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，法官認為貶抑對方人格...
基隆市謝姓女子對袁姓鄰居說，「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，法官認為貶抑對方人格及評價屬侵權行為，判謝女要賠5000元精神撫慰金給袁男。記者邱瑞杰／攝影
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火鍋噪音基隆

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