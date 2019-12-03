蕭敬騰主演的電影授權惹糾紛 製片商判要付逾3百萬

2019-12-03 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



藝人蕭敬騰主演的電影「殺手歐陽盆栽」上映後受到外界關注，而製片商影市堂公司把電影獨家授權給飛行國際公司發行DVD，影市堂被控未履行協議內容，被告上法院；影市堂另出品電影「真愛像阿飄」，事後獨家授權給飛擎國際公司，但因電影遲延上映、廳數不足等因素，飛擎公司也提民事訴訟；台北地方法院判影市堂應給付飛擎公司211萬500元、飛行公司100萬元，可上訴。

飛擎公司主張，公司和影市堂公司2015年簽約，雙方約定電影「真愛像阿飄」（後更名為真愛神出來）2015年3月30日上映，全台保證至少50廳放映，並由飛擎公司支付670萬元授權金，由影市堂自2015年至2022年獨家授權「真愛像阿飄」（後更名為真愛神出來），給飛擎公司在全球航空機上、iTunes播放。

飛擎指出，公司給付第一期款211萬500元後，影市堂卻遲至2019年1月4日才上映電影，且上映首周全台僅7個廳放映，隔周就只剩1個廳，上映只有2週後隨即匆匆下片，認為影市堂欠缺契約約定的保證品質，屬於無法補正的重大瑕疵，要求和影市堂解約且返還已給付的211萬500元。

飛行公司則主張，影市堂2011年簽約把電影「殺手歐陽盆栽」獨家授權給他家公司在台灣、亞洲地區發行，而飛行公司事後取得轉授權，影市堂為了在大陸上片，要求飛行公司延後3個月發行電影DVD，導致業務收入短少250萬元。

飛行指出，為了彌補飛行公司的損失，雙方事後簽訂協議書，同意以200萬元作為飛行公司投資影市堂下一部電影專案的股分，若影市堂在一年半內沒有啟動任何電影專案，則需要支付飛行公司100萬元彌補業務損失；而影市堂簽協議書至今均未啟動任何電影製作，因此請求影市堂給付100萬元。

影市堂抗辯，和飛擎公司簽訂「真愛像阿飄」授權契約，雖然約定全台保證50廳放映，但沒明確約定未達成的法律效果，而飛擎公司驟然解約，有所疑義；另依契約違約條款，只有在公司沒有交付電影素材給飛擎公司，且經催告沒有改正，飛擎公司才能終止契約，認為飛擎公司請求無理由。

另外，飛行公司部分，影市堂認為，雙方簽完協議書後，公司即有啟動製作電影，例如電影「BBS鄉民的正義」、「變身Action」、「白目律師」等，並沒有違反協議書內容。

法官認為，飛擎公司部分，依照授權契約內容可看出電影後續授權的效益，和院線電影放映廳數、票房息息相關，從條文中也足以認定「全台保證至少50廳放映」是雙方就電影後續放映獲利、製作規模而約定的品質，因此影市堂遲延近4年才放映電影，且全台只有7廳放映，和約定的50廳有所差距，影市堂應該負瑕疵擔保責任，因此判影市堂應給付飛擎公司211萬500元。