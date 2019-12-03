親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

蕭敬騰主演的電影授權惹糾紛 製片商判要付逾3百萬

2019-12-03 18:14聯合報 記者林孟潔／即時報導

藝人蕭敬騰主演的電影「殺手歐陽盆栽」上映後受到外界關注，而製片商影市堂公司把電影獨家授權給飛行國際公司發行DVD，影市堂被控未履行協議內容，被告上法院；影市堂另出品電影「真愛像阿飄」，事後獨家授權給飛擎國際公司，但因電影遲延上映、廳數不足等因素，飛擎公司也提民事訴訟；台北地方法院判影市堂應給付飛擎公司211萬500元、飛行公司100萬元，可上訴。

飛擎公司主張，公司和影市堂公司2015年簽約，雙方約定電影「真愛像阿飄」（後更名為真愛神出來）2015年3月30日上映，全台保證至少50廳放映，並由飛擎公司支付670萬元授權金，由影市堂自2015年至2022年獨家授權「真愛像阿飄」（後更名為真愛神出來），給飛擎公司在全球航空機上、iTunes播放。

飛擎指出，公司給付第一期款211萬500元後，影市堂卻遲至2019年1月4日才上映電影，且上映首周全台僅7個廳放映，隔周就只剩1個廳，上映只有2週後隨即匆匆下片，認為影市堂欠缺契約約定的保證品質，屬於無法補正的重大瑕疵，要求和影市堂解約且返還已給付的211萬500元。

飛行公司則主張，影市堂2011年簽約把電影「殺手歐陽盆栽」獨家授權給他家公司在台灣、亞洲地區發行，而飛行公司事後取得轉授權，影市堂為了在大陸上片，要求飛行公司延後3個月發行電影DVD，導致業務收入短少250萬元。

飛行指出，為了彌補飛行公司的損失，雙方事後簽訂協議書，同意以200萬元作為飛行公司投資影市堂下一部電影專案的股分，若影市堂在一年半內沒有啟動任何電影專案，則需要支付飛行公司100萬元彌補業務損失；而影市堂簽協議書至今均未啟動任何電影製作，因此請求影市堂給付100萬元。

影市堂抗辯，和飛擎公司簽訂「真愛像阿飄」授權契約，雖然約定全台保證50廳放映，但沒明確約定未達成的法律效果，而飛擎公司驟然解約，有所疑義；另依契約違約條款，只有在公司沒有交付電影素材給飛擎公司，且經催告沒有改正，飛擎公司才能終止契約，認為飛擎公司請求無理由。

另外，飛行公司部分，影市堂認為，雙方簽完協議書後，公司即有啟動製作電影，例如電影「BBS鄉民的正義」、「變身Action」、「白目律師」等，並沒有違反協議書內容。

法官認為，飛擎公司部分，依照授權契約內容可看出電影後續授權的效益，和院線電影放映廳數、票房息息相關，從條文中也足以認定「全台保證至少50廳放映」是雙方就電影後續放映獲利、製作規模而約定的品質，因此影市堂遲延近4年才放映電影，且全台只有7廳放映，和約定的50廳有所差距，影市堂應該負瑕疵擔保責任，因此判影市堂應給付飛擎公司211萬500元。

另飛行公司部分，雖影市堂抗辯有製作電影「BBS鄉民的正義」、「變身Action」，但根據授權合約書、投資協議書，認定2部電影均非影市堂製作，而只是影市堂參與投資的項目，與協議書約定內容有別；而電影「白目律師」則已超出協議書約定的一年半時間，因此判影市堂應給付飛行公司100萬元。

蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角，圖為蕭敬騰參加電影首映會。本報資料照片
蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角，圖為蕭敬騰參加電影首映會。本報資料照片
分享
蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角。圖／影市堂提供，資料照片
蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角。圖／影市堂提供，資料照片
分享
蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角，圖為蕭敬騰參加電影上映會。本報資料照片
蕭敬騰飾演電影「殺手歐陽盆栽」的主角，圖為蕭敬騰參加電影上映會。本報資料照片
分享

電影民事訴訟

相關新聞

議長賄選案更二審 李全教喊冤「還我平靜生活」

2019-12-03 19:31

人生悲歌！ 身殘夫悶死臥床妻判11年

2019-12-03 17:22

調查局長呂文忠首開臉書直播 強調假訊息危害嚴重

2019-12-03 17:19

鼎晟不動產設吸金20億 檢調搜索約談13人

2019-12-03 16:29

司法官學院文物展開幕 工業風中談傳承

2019-12-03 14:44

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

苗栗法官遭爆案件擺爛 同事緩頰：他辦案能力不差

2019-12-03 13:40

得過師鐸獎還賄選 桃市議員當選無效確定

2019-12-03 13:39

撞死人肇逃還找小弟頂包 二殯槍擊案主嫌被起訴

2019-12-03 13:13

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

宏國集團副董林鴻明掏空愛山林建設 要賠4.9億

2019-12-03 13:03

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

人父顧小孩拒店門前吸菸 怒彈他口中香菸竟慘判刑

2019-12-03 12:16

法官遭質疑3年近70案未如期宣判 法院：合規定

2019-12-03 12:14

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰確定

2019-12-03 12:13

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

中共吸收現役軍官 牽線退役軍官父子遭檢方起訴

2019-12-03 12:13

扔健保卡算強暴脅迫護理師？一、二審：是無禮

2019-12-03 11:44

辦公室偷裝竊聽器 「地材教父」被自家副總監聽逾4年

2019-12-03 11:41

派出所借廁所憋不住就惱怒 他罵副所長：當警察了不起

2019-12-03 11:22

吳茂昆侵占專利案 上周與東華大學和解

2019-12-03 11:19

艋舺「香腸伯」賣香腸不找錢還殺人 重判20年

2019-12-03 10:30

老司機偷情已婚人妻 趁沒載客在公車上嘿咻慘賠40萬

2019-12-03 10:08

南投民代第5人 蔡孟峰當選無效確定

2019-12-02 23:59

徐享崑趴趴走 法務部：檢警加強聯繫逮通緝犯

2019-12-02 19:53

台南檢警追查虛擬貨幣強盜案 3男羈押禁見

2019-12-02 17:14

台水前董座被發監聲請提審 法官：要件不合駁回

2019-12-02 16:28

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

影／19年前歸仁雙屍命案 台南高分院今天開庭

2019-12-02 16:05

松菸文創槍擊案 槍手判刑3年4月

2019-12-02 15:58

影／持榔頭滅證 鯊魚返鄉詐團6人收押

2019-12-02 15:49

虛擬貨幣遭盜1500萬案有兩人未到案？警斥無稽

2019-12-02 15:04

通緝犯肇事逃逸請父親即時出面善後 獲法官輕判

2019-12-02 14:20

落實公約保障 法扶會開辦身心障礙者訴訟專案

2019-12-02 13:47

加料冰淇淋迷昏按摩小姐 男子辯稱：不想讓她接客

2019-12-02 13:45
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

網軍「黑」死外交官？法界：楊蕙如辦成「斷點」可惜了

2019-12-02 19:56

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫

2019-12-03 12:46

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

楊蕙如遭起訴 綠：記取教訓 尊重司法

2019-12-03 01:01

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

【重磅快評】帆神切割卡神？政治版的兔死狗烹罷了

2019-12-03 17:16

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

藍：綠養網軍錢從哪來 謝長廷說清楚

2019-12-03 00:57

楊蕙如遭起訴 陳以信：謝長廷會成為教唆犯嗎？

2019-12-03 15:09

呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48

苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top