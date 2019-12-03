人生悲歌！ 身殘夫悶死臥床妻判11年

2019-12-03 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



65歲的蔣姓男子因糖尿病引發敗血症，本身雙腳變形，行動不便，卻得擔起照顧長期臥病在床妻子的責任，身心不堪負荷，選擇走上絕路。他用枕頭將妻子悶死後，自己也吞下大量安眠藥企圖輕生，但因為兒子及時發現，送醫後就回一命，今天被新北地院依殺人罪判刑11年。

事件發生在2016年12月底，蔣男當時留下遺書稱夫妻2人病痛纏身，不想連累兒子，所以雙雙選擇服藥輕生，但檢方相驗蔣妻是外力導致呼吸性休克死亡，察覺案情不單純，主動簽分偵辦。

偵訊時，蔣男表示照顧妻子照顧得很累，但矢口否認殺死妻子。他辯稱，事發當天要幫妻子換尿布格外吃力，檢查呼吸就發現人已經死了，心想要跟她一起走，所以沒有打119報警，寫完遺書、吞下安眠藥，就拿著枕頭趴在她的臉上哭，過沒多久也昏了過去。

檢方對蔣男說法存疑，調查後，發現他第一時間曾向兒子及警察坦承用枕頭悶死妻子。此外，他在行兇前曾向大姨子嗆聲「我今天晚上就要把你妹妹帶走」等語，認定他有殺人動機，訊後依法起訴。

審理時，蔣男以夫妻長年受疾病所苦爭取減刑，但法院調查他有2個兒子可支援照顧，無權剝奪妻子的生命，因此未依法給予減刑。不過，法院考量他的兒子都幫忙求情，審酌犯案情節和態度，最後量刑11年。