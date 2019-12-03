調查局長呂文忠首開臉書直播 強調假訊息危害嚴重

2019-12-03 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／即時報導



明年總統、立委二合一選舉進入倒數階段，調查局為加強反賄選宣導，邀請全國各外勤處站製作反賄選影片，並PO上官網臉書粉絲團供民眾票選前3名，調查局長呂文忠今天在帥哥與美女調查官的陪同下，首開臉書直播抽獎活動，除公開影片前3名外，參與投票的粉絲也能抽獎，最大獎可獲得ipad。

呂文忠說明假訊息與境外勢力對選舉危害，呂文忠指出，假訊息判斷基本上有3要件，就是「惡、假、害」，所謂惡就是主觀上有惡意，假就是虛構，害就是虛構訊息對政府或特定政治人物造成的傷害。

呂文忠強調，調查局去年九合一大選就開始對假訊息干擾進行打擊，只要蒐報不實轉貼文章，就會依法查處，隨著選舉腳步逼近，會持續蒐證調查。

據了解，呂文忠對於玩臉書相當熟悉，他在宜蘭地檢署檢察長期間，創設全國第1個臉書粉絲團，擔任調查局長後，他認為有必要透過臉書宣傳調查局，因此相當重視粉絲團經營，短短1年內，調查局臉書粉絲已從2萬人大幅成長至4萬人，這個數字在公家機關來說，數量算是名列前茅。

今天陪同呂文忠開直播的美女調查官，是任職台北市調查處外事站的曾婷岳，曾婷岳擔任過展報訓練所師長，因為外語能力佳，分發外勤後，常擔任國際研習營、跨境犯罪合作研討會的翻譯，最近並參與拍攝境外資金介入選舉短片，飾演逮捕間諜的調查官，影片播出立即成為吸睛「嬌點」。

帥哥調查官則是廉政處賄選查察科的楊儒樵，他曾經在北機站任職，偵辦過許多重大貪汙弊案，因反應快且口條清晰，調查局多次舉行國土安全案記者會，都是由他來主持報告。

調查局外勤處站製作的反賄選影片，經粉絲票選第1名為「回頭是岸」、第2名為「我會找到你」、第3名為「打擊賭盤反賄選」。