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鼎晟不動產設吸金20億 檢調搜索約談13人

2019-12-03 16:29聯合報 記者張宏業／即時報導

調查局台北市調查處接獲檢舉，指鼎晟不動產開發公司利用近年房市低迷，打著「保證回租」、「代客轉售」口號，吸引民眾購買不動產、停車位， 7年吸金20億元；市調處今天搜索鼎晟公司等6處，約談張姓負責人等13人到案，全案依違反銀行法偵辦，晚間移送台北地檢署複訊。

據了解，鼎晟不動產從2004年起，登記經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，檢調發現，鼎晟從2012年起，利用召開說明會，吸引民眾加入投資雙北地區多處不動產、社區停車位，保證年獲利可達5%到6%，涉及吸金。

吸金北市停車場

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