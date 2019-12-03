陳幸妤恩師被控偷拍無罪 檢察官上訴

2019-12-03 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／即時報導



陳幸妤恩師、牙醫師楊世芳去年被女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴楊，他辯稱有人偷踩馬桶坐墊「才裝攝影機想抓人」。台北地院以楊未拍到被害女子隱私，而妨害秘密罪不處罰未遂犯，判楊無罪。高等法院今行準備程序，楊仍堅持無罪，高院定25日再開庭。

楊世芳在台北市大安區開設個人工作室，他曾是前第一家庭成員陳幸妤的老師。檢方指控，去年6月9日下午，一名女病患到楊的工作室求診，女病患上完廁所後，發現楊在廁所垃圾桶內架設攝影機，報警處理。

女病患說，因矯正牙齒而求醫，內急上廁所完發現垃圾桶內的報紙挖了小洞，裡面包著1台錄影機，鏡頭朝向馬桶，她傳訊息給男友，並將鏡頭拉反、下樓報警。她會同員警再進入廁所檢視，發現錄影機還在，且鏡頭再度轉回馬桶。

楊坦承安裝攝影機，但否認妨害秘密。楊說，裝攝影機不是要拍被害人上廁所，是因有人上廁所將馬桶坐墊踩髒，為了要確認是誰踩的，才架設攝影機；楊還辯稱，主要是想拍鞋子來確認，而且畫面也沒拍到別人的隱私部位。

北院勘驗攝影機內的檔案，只拍到被害人第二次回頭查看的畫面，沒有拍到她第一次上廁所時的隱私部位及非公開活動，難以認定楊確實開啟攝影機並錄到被害人上廁所，屬「竊錄未遂」。攝影機雖有拍到身著短褲的人數度進出廁所，但不是提告的被害人，檢察官聲請勘驗的扣案攝影機也未查出有拍攝到被害人的如廁，判楊無罪。