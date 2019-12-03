退將收中共全國政委785萬有罪 法官：有國安疑慮

2019-12-03 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



陸軍退役中將、中華黃埔四海同心會前會長羅文山被控收受香港籍居民許智明、何飇2人政治獻金，今天一審被判刑2年6月；根據台北地院判決書指出，捐款人之一的許智明，有中共全國政協委員的身分，許3次捐款給中華黃埔四海同心會，金額共785萬多元。

判決指出，羅文山曾任陸軍官校教育長、國防部常務次長，並擔任國民黨任務型國代以及2任國民黨中常委，以羅學歷及豐富的經驗，應深知政治團體不得收受港人政治獻金，以免有國安疑慮，且許智明更為中共全國政協委員，卻違規收取高額獻金，所以依法判決。

判決指出，2008年5月30日，羅文山收受許智明捐贈港幣100萬元，折合新台幣387萬7700元；2010年3月10日，羅文山收受許智明捐贈港幣50萬元，折合新台幣203萬7200元；2010年11月4日，羅文山收受許智明捐贈港幣50萬元，折合新台幣194萬3500元，羅3次獲捐款785萬8400元。

此外，羅文山於2012年8月9日，收受何颷捐贈港幣13萬7500元，折合新台幣52萬6600元，法官因此認定，羅文山以政治團體名義4次接受港人政治獻金，未向監察院申報或繳庫，判決時依4罪論罪，並訂應執行刑，再論處羅文山業務侵占罪的罪刑。

審理中，羅文山作無罪答辯，稱捐款是專款專用，有經過許、何指定用途，包括2008年、2012年前總統馬英九競選總統時，有用專款刊登報紙廣告挺馬，而且，「黃埔會訊」有2期曾刊登與馬英九的合照、許智明拜會國民黨榮譽主席連戰的贈體照片等，否認款項是政治獻金。

不過，法官審理認定，中華黃埔四海同心會是從事政治活動的團體，由香港人出資於競選期間宣導政治理念，屬於「以直接、間接方式介入政治事務的政治獻金無訛」，羅文山任會長7年多，對政治獻金規範不能推諉成不知情，判羅文山有罪。